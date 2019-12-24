"Може закінчитися погромами": Галкін висловився про майбутнє України і Зеленського

Чоловік співачки Алли Пугачової комік Максим Галкін розповів, що думає про майбутнє президента України Володимира Зеленського. Так, за його словами, якщо щось станеться, то в країні можуть початися погроми.

Про це Галкін розповів в інтерв'ю журналістці Ірині Шихман. Відео розташоване на Youtube-каналі "А поговорить?".

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Я з великим побоюванням дивлюся на те, що відбувається зараз в Україні. Тому що той факт, що президент України єврей, при обставинах, що склалися і досить складному становищі Зеленського, мене не дуже радує, бо я вважаю, що при будь-яких непонятках в таких країнах, як Україна чи Росія все це може закінчуватися одним - погромами. Я цього дійсно дуже боюся. Я небайдужий до долі тих, хто живе в Україні і це дійсно велика небезпека. Це нікуди нажаль не пішло", - сказав Галкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Галкін жорстко пройшовся по російській владі. Він дав сольний гумористичний концерт в Новосибірську, в якому заявив, що втомився на кожному телеканалі слухати про Україну. Галкін зазначив, що потрібно більше уваги приділяти проблемам у власній країні.

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