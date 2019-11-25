"Може це диверсія?!" Росіян розлютив провал на дитячому Євробаченні-2019

Результати дитячого "Євробачення-2019", яке пройшло в Польщі 24 листопада, викликали обурення серед росіян.

Так, глядачі залишилися незадоволені провальним виступом одного зі своїх представників Денберела Ооржака.

У дуеті з 9-річною Тетяною Меженцевою Денберел виконав пісню "A time for us". З нею російські конкурсанти посіли 13-е місце, що і викликало бурю обурення в мережі.

Тетяна Меженцева і Денберел Ооржак РІА Новини

Зокрема, багато хто відзначає, що Ооржак виступив погано. Заступитися за хлопчика вирішила російська телеведуча Лера Кудрявцева, яка опублікувала в своєму Instagram пост. У ньому зірка привітала Ержана Максима з Казахстану з другим місцем.

"Ержан Максим молодець. Ну, а нашому дуету з Росії Тані і Денберелу ми даруємо свою підтримку і любов. Не засмучуватися - все попереду!", - пише Лера.

У коментарях до публікації підписники почали обурюватися:

"Пацан наш погано заспівав, позорисько, просипів невиразно, дівчинка ще нічого".

На що Кудрявцева заявила:

"У нього полетіли вушні монітори, він показував пальцем, але на жаль... І під час виступу він їх зняв. А значить не чув самого себе. Це, на жаль, трапляється".

Втім, пояснення Лери не переконало глядачів:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа переможниця дитячого Євробачення-2019. У мережі спливли фото дівчинки.

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