MOZGI розповіли про найсміливіші еротичні фантазії

Популярний український гурт MOZGI, лідером якої є шоумен Потап (Олексій Потапенко) презентували кліп на пеню "Девчонка", де досить відверто заспівали про свої другі половинки і особисті відносини. Артисти також поділилися своїми сміливими фантазіями.

Так, в новому кліпі учасники MOZGI міняються місцями з дівчатами, стаючи представниками "жіночих професій", а ті, в свою чергу, виконують "чоловічу роботу". Ідею для відео групі підказали їх фанати в соцмережах. Ролик опубліковано на каналі групи в YouTube (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Прес-служба MOZGI

З виданням OBOZREVATEL учасники групи Потап, Позитив (соліст "Время и стекло" Олексій Завгородній) і Дядя Вадя (Вадим Федоров) поділилися своїми сміливими особистими фантазіями.

"У своїй еротичній фантазії я б клонував улюблену жінку і зайнявся б коханням утрьох", – здивував зізнанням Позитив.

Прес-служба групи MOZGI

Потап, в свою чергу, зазначив, що більшість його пікантних фантазій вже втілилися в життя.

"На щастя, багато фантазій вже втілилися – за це спасибі нашим дівчатам і жінкам, які з нами на одній хвилі. А те, що ще не збулося, розповідати не хочеться, щоб не відлякати. Головне, що основний напрямок залишається таким – ми любимо своїх жінок", – розповів шоумен.

Прес-служба групи MOZGI

Дядя Вадя зазначив, що просто хотів би спробувати щось новеньке в стосунках в незвичайних костюмах.

Як повідомляв OBOZREVATEL. виконавці Потап і Настя Каменських після свого гучного весілля спровокували розмови про дитину на вокальному шоу "Голос".

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