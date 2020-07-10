Популярний український гурт MOZGI випустив яскравий літній хіт Chica Bamboni, який "підірвав" соціальну мережу ТikTok.

Ролик з фрагментом пісні набрав більше 11,5 мільйонів переглядів в соціальній мережі. На YouTube лірик-відео подивилися більше 50 тисяч користувачів. Разом з прем'єрою музиканти запустили челлендж #chicabamboni, повторюючи однакові рухи танцю. Про це повідомила пресслужба колективу (слухайте трек Chica Bamboni в кінці новини).

Прості танцювальні рухи під приспів треку вже продемонстрували Надя Дорофєєва, NK, Маша Єфросиніна, Влад Яма з дружиною Лілією, Катя Осадча та Юрій Горубнов, Maruv, Оля Полякова, Michelle Andrade та інші.

MOZGI "підірвали" мережу новим хітом: відео зібрало понад 11 млн переглядів Пресслужба групи MOZGI

"С hica Bamboni – це трек, написаний універсальною мовою, зрозумілою в усьому світі, зі своїм настроєм, зі своїм звучанням – зовсім інший. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що це і є нові MOZGI. У ньому закладено бажання кожної дівчини бути різною, весь час приміряти на себе нові образи – ми відповідаємо, що це просто, як зняти TikTok ", – розповіли учасники гурту.

Слова пісні написав лідер колективу Потап, а музику створював він разом з Позитивом. За словами Потапа, на створення треку його надихнули красуні в бікіні і син Андрій.

"Я спостерігав за дівчатами на пляжі в Мексиці і подумав, слово Chica стало настільки інтернаціональним, що вже активно використовується у всіх мовах і країнах світу. Так, звісно під текілу, пальму і океан написався куплет. Підштовхнув мене на роздуми і мій син Андрюша – фанат гри Minecraft і вірусної пісні "Чікібамбоні", – розповів Потап.

Відзначимо, нещодавно лідер гурту MOZGI, шоумен і продюсер Потап (Олексій Потапенко) отримав звання Заслуженого артиста України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний поп-гурт "Время и Стекло", який в березні 2020 року оголосив про розпад, випустив прощальний кліп на пісню Last Dance. Дивитися відео онлайн.