"Монстр і рятівник": Глюкоза емоційно відреагувала на скандал довкола Майкла Джексона

Співачка Наталя Іонова (Глюкоза) розплакалася після перегляду документального фільму про короля поп-музики Майкла Джексона "Залишаючи Нетландію" (Leaving Neverland), в якому кумира мільйонів звинувачують у педофілії.
Про свої враження і висновки вона написала в Instagram, пояснивши, що він усе одно залишиться її улюбленим артистом.
"Закінчивши дивитися Leaving Neverland, я почала плакати. Я просто не могла уявити, що таке може трапитися з дитиною! У світі відбувається багато зла, але коли це відбувається поруч, а ти, як мати, упускаєш найважливіше – безпеку своєї дитини. Те, що пережили ці хлопці, їх ставлення і відчуття в той момент, очима семирічних хлопців, і сьогоднішнє усвідомлення", – написала Іонова.
За словами співачки, вона в шоці від перегляду документального фільму, тому що це її улюблений "артист, геній, людина, яка створила стиль". А такі, як Джексон, народжуються раз на тисячоліття.
"Людина, яка допомогла десяткам тисяч дітей по всьому світу, відомий меценат. У житті добро і зло завжди йдуть рука об руку, одна і та ж людина може бути монстром і рятівником. Можливо, комусь ці загублені душі здадуться жертвою за ту музичну спадщину і добрі справи, які залишив Майкл після себе. Як кажуть ці діти, вони все робили за згодою, щоб бути поруч зі своїм кумиром", – зазначила вона.
Майкл Джексон і Джеймс Сейфчак
Maincream
Іонова додала, що у фільмі чітко показано, як люди можуть зачаруватися зіркою, впливовою людиною і втратити контроль над правильним сприйняттям ситуації.
"Я перебуваю в шоу-бізнесі з 14 років і скажу, що одного разу мені така людина зустрілася. Але зі мною була мама, яка сказала, що вона сама забере всі потрібні документи з його номера. Боюся уявити, що було б, якби вона не відстежила цей момент. Найбільш, звичайно, страшні люди з цього фільму – це матері, які, як божевільні, вхопилися за мрію, перш за все, своє благополуччя, а дитина була їхнім інструментом. Я бачила дуже багато таких жінок на конкурсах, які всупереч здоровому глузду, ведуть до Олімпу своїх дітей. Цей фільм не є доказом. Багато хто вважає, що це просто розводка на гроші, а я – що в житті казки бувають рідко, але треба бути сильним, щоб їх створювати", – додала вона.
Майкл Джексон
People
Співачка зробила висновок після перегляду, що не можна довіряти нікому і завжди бути поруч. Вона додала, що дітям потрібна любов і захист.
"Мій улюблений артист все одно ним залишиться. Творчість Майкла Джексона – це щось згори, він був просто провідником. І все ж людиною зі своїми пристрастями", – підсумувала вона.
Закінчивши дивитися Leaving Neverland, я почала плакати. Я просто не могла уявити, що таке може трапитися з дитиною! У світі відбувається багато зла, але коли це відбувається поруч, а ти, як мати, упускаєш найважливіше - безпека свою дитину ... Те, що пережили ці хлопці, їх ставлення і відчуття в той момент, очима семирічних хлопців, і сьогоднішнє усвідомлення . Я той глядач, який поки в шоці, тому що на шальках терезів мій улюблений артист, геній, людина, що створила стиль! Такі люди народжуються раз на тисячоліття, це як подарунок всім нам! Людина, який допоміг десяткам тисяч дітей по всьому світу, відомий меценат ... В житті добро і зло завжди йдуть рука об руку, один і той же чоловік може бути монстром і рятівником. Можливо, комусь ці загублені душі здадуться жертвою за те музичну спадщину і добрі справи, які залишив Майкл після себе. Як кажуть ці діти, вони все робили за згодою, щоб бути поруч зі своїм кумиром. У цьому фільмі дуже чітко показано, як ми можемо зачаруватись зіркою, впливовою людиною і втратити контроль над правильним сприйняттям ситуації. Знецінити себе. Продати душу. Я перебуваю в шоу-бізнесі з 14 років і скажу, що одного разу мені така людина зустрівся. Але зі мною була мама, яка сказала, що вона сама забере всі потрібні документи з його номера. Боюся уявити, що було б, якби вона не відстежила цей момент. Самі, звичайно, страшні люди з цього фільму це матері, які, як божевільні, вхопилися за мрію, перш за все, своє благополуччя, а дитина була їх інструментом. Я бачила дуже багато таких жінок на конкурсах, які всупереч часом здоровому глузду, ведуть до Олімпу своїх дітей. Цей фільм не є доказом, доказом. Багато хто вважає, що це просто розводка на гроші, а я - що в житті казки бувають рідко, але треба бути сильним, щоб їх створювати. Мій висновок після перегляду: не можна довіряти нікому і завжди бути поруч. Іноді ми думаємо, їх реалізація важливіше, а насправді, дітям важлива наші любов і захист! Мій улюблений артист все одно їм залишиться. Творчість Майкла Джексона це щось згори, він був просто провідником. І все ж людиною зі своїми пристрастями ...
Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм про Майкла Джексона розповідає про показання двох імовірних жертв співака – Уейда Робсона і Джеймса Сейфчака, яким зараз близько 30 років. Вони розповіли про насильство, що пережили в особняку музиканта, який той називав "Нетландія".
Сейфчак, якому на той момент було 10 років, розповів, що мав інтимні стосунки зі знаменитим співаком, і навіть "перебував із ним у фіктивному шлюбі".
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