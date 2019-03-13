"Монстр і рятівник": Глюкоза емоційно відреагувала на скандал довкола Майкла Джексона

Співачка Наталя Іонова (Глюкоза) розплакалася після перегляду документального фільму про короля поп-музики Майкла Джексона "Залишаючи Нетландію" (Leaving Neverland), в якому кумира мільйонів звинувачують у педофілії.

Про свої враження і висновки вона написала в Instagram, пояснивши, що він усе одно залишиться її улюбленим артистом.

"Закінчивши дивитися Leaving Neverland, я почала плакати. Я просто не могла уявити, що таке може трапитися з дитиною! У світі відбувається багато зла, але коли це відбувається поруч, а ти, як мати, упускаєш найважливіше – безпеку своєї дитини. Те, що пережили ці хлопці, їх ставлення і відчуття в той момент, очима семирічних хлопців, і сьогоднішнє усвідомлення", – написала Іонова.

За словами співачки, вона в шоці від перегляду документального фільму, тому що це її улюблений "артист, геній, людина, яка створила стиль". А такі, як Джексон, народжуються раз на тисячоліття.

"Людина, яка допомогла десяткам тисяч дітей по всьому світу, відомий меценат. У житті добро і зло завжди йдуть рука об руку, одна і та ж людина може бути монстром і рятівником. Можливо, комусь ці загублені душі здадуться жертвою за ту музичну спадщину і добрі справи, які залишив Майкл після себе. Як кажуть ці діти, вони все робили за згодою, щоб бути поруч зі своїм кумиром", – зазначила вона.

Майкл Джексон і Джеймс Сейфчак Maincream

Іонова додала, що у фільмі чітко показано, як люди можуть зачаруватися зіркою, впливовою людиною і втратити контроль над правильним сприйняттям ситуації.

"Я перебуваю в шоу-бізнесі з 14 років і скажу, що одного разу мені така людина зустрілася. Але зі мною була мама, яка сказала, що вона сама забере всі потрібні документи з його номера. Боюся уявити, що було б, якби вона не відстежила цей момент. Найбільш, звичайно, страшні люди з цього фільму – це матері, які, як божевільні, вхопилися за мрію, перш за все, своє благополуччя, а дитина була їхнім інструментом. Я бачила дуже багато таких жінок на конкурсах, які всупереч здоровому глузду, ведуть до Олімпу своїх дітей. Цей фільм не є доказом. Багато хто вважає, що це просто розводка на гроші, а я – що в житті казки бувають рідко, але треба бути сильним, щоб їх створювати", – додала вона.

Майкл Джексон People

Співачка зробила висновок після перегляду, що не можна довіряти нікому і завжди бути поруч. Вона додала, що дітям потрібна любов і захист.

"Мій улюблений артист все одно ним залишиться. Творчість Майкла Джексона – це щось згори, він був просто провідником. І все ж людиною зі своїми пристрастями", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм про Майкла Джексона розповідає про показання двох імовірних жертв співака – Уейда Робсона і Джеймса Сейфчака, яким зараз близько 30 років. Вони розповіли про насильство, що пережили в особняку музиканта, який той називав "Нетландія".

Сейфчак, якому на той момент було 10 років, розповів, що мав інтимні стосунки зі знаменитим співаком, і навіть "перебував із ним у фіктивному шлюбі".

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