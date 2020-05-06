На стрімінговій платформі Apple Music відбувся реліз аудіоверсії знаменитого стадіонного шоу українського мультиартиста MONATIK "LOVE IT ритм".

Спільно з Apple Music хітмейкер презентував шоу в інноваційному форматі – стрімінгова платформа вперше випустила аудіореліз шоу із живим звуком, поєднавши його з live-виступами, повідомила пресслужба MONATIK.

Шоу "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський" Пресслужба MONATIK

"Відтепер наш #ГородКоторыйLoveItРитм можна не тільки побачити на просторах інтернету, але і послухати, прислухатися, і, можливо, почути щось нове, згадати щось дуже важливе... Наприклад, емоції, яких нам сьогодні так не вистачає, почуття свободи", – поділився враженнями артист.

Також MONATIK подякував усім своїм прихильникам за підтримку, адже без неї реалізація проєкту була б неможливою. Музикант зазначив, що спогади про шоу допоможуть разом із фанами "створити літо і здоровий час".

Шоу "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський" Пресслужба MONATIK

"Місто Ритму, яке будувалося більше року, кипіло шаленими емоціями та енергетикою – зникло назавжди, залишивши добрі спогади та емоції в наших відкритих серцях, пам'яті в цьому альбомі. Я вдячний всім, хто в той, такий особливий перший день літа 2019, був із нами. Можу з гордістю сказати, що цей альбом ми зробили разом із вами. Ви – головна його емоція і основний вітамін! Давайте візьмемо навушники, увімкнемо голосніше альбом і разом почнемо створювати літо і добрий, здоровий час", – додав MONATIK.

Шоу "LOVE IT ритм" в червні 2019 року Пресслужба MONATIK

Щоб прослухати live-проєкт стадіонного шоу MONATIK на Apple Music – переходьте за посиланням.

Концерт MONATIK на "Олімпійському" Пресслужба артиста

Як повідомляв OBOZREVATEL, Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський" відвідало понад 60 тисяч осіб. Над створенням працювала величезна команда людей: понад 100 компаній-підрядників, 3 групи дизайнерів стилю за образами, 12 найкращих танцюристів. Було використано понад 1000 світлових приладів. Сцена на шоу MONATIK була заввишки з 9-поверховий будинок, а на 136 одиниць одягу балету було використано понад півмільйона кристалів. Детальніше про "LOVE IT ритм" у цифрах читайте за посиланням.

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