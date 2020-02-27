MONATIK довів до сліз шанувальників новим кліпом: зворушливе відео

Популярний український співак MONATIK презентував новий кліп на пісню "Сильно".

Ролик був опублікований на YouTube-каналі артиста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

MONATIK musicaonline.org

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У новому кліпі MONATIK відправляє глядача у відкритий космос любові, в спроектований ним самим сон, який він щиро бажає відчути кожному.

"Коли сильно любиш, іноді здається, що потрапив в найкрасивіший сон, настільки легкий, що перед тим, як в нього потрапити не доводиться застосовувати прийоми, які давно не працюють... На це просто немає часу... Він охоче зникає або зупиняється... Часу немає... Або його стає так багато, що він втрачає значимість і забуваєш про його існування", – говорить артист.

кадр з відео

кадр з відео

Примітно, що всього лише за кілька годин кліп зібрав безліч захоплених відгуків. Як зізнаються деякі шанувальники, вони не можуть стримати сліз під час перегляду нового відео співака.

"Це неймовірно. Я дивлюся і плачу", "Мурахи по шкірі від кліпу й пісні", "Емоції через край...", "Мурахи... і більше немає слів", – писали користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Monatik, який не любить демонструвати публіці своє сімейне життя, вперше показав особа молодшого сина Платона.

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