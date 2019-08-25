У мережу потрапило відео з моменту загибелі відомого російського режисера Ігоря Хомського, який розбився в ДТП у Москві 25 серпня.

У ролику можна побачити, як режисер серіалу "Закон кам'яних джунглів" на великій швидкості врізається в фуру.

Відео було знято однією з камер спостереження.

Очевидці припускають, що швидкість, з якою рухався автомобіль режисера, досягала 130 км/год, і після зіткнення фура виїхала на метр вперед, передає РЕН.ТВ.

Уточнюється, що автомобіль Хомського відкинуло назад ударною хвилею. Люди спробували надати допомогу чоловікові, проте він помер на місці.

Момент загибелі режисера Хомського потрапив на відео

Відзначимо, Ігор Хомський — відомий російський режисер, сценарист, автор кількох короткометражок. Відомі роботи: "Незакінчений урок", "Очна ставка" і "Історія N".

Він народився у Москві в 1976 році в родині кінорежисера та вперше опинився на знімальному майданчику ще дитиною. З раннього віку захоплювався музикою, жив за кордоном.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про подробиці загибелі Ігоря Хомського. Ми публікували фото і відео з місця ДТП.

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