Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Молодший на 31 рік: чоловік Заворотнюк знайшов нову зоряну партнерку

58.7т
Читати матеріал російською

Чоловік зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Петро Чернишов знайшов нову партнерку на льоду.

Нею стала 17-річна олімпійська чемпіонка Аліна Загитова. Про це в інтерв'ю виданню "Телепрограма" розповіла автор льодового шоу "Спляча красуня. Легенда двох королівств" Тетяна Навка.

Молодший на 31 рік: чоловік Заворотнюк знайшов нову зоряну партнерку
Новини
Чоловік Заворотнюк видалив усі фото з нею: з'явилося пояснення

Аліні Загитовій 17 років. Постановка Тетяни Навки стане першою в її професійній кар'єрі. Крім Загітової в льодовій виставі дебютує дочка Тетяни Навки і Дмитра Пєскова - 5-річна Надія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Марія Дідик
Особи
Аліна Загітова Петро Чернишов Анастасія Заворотнюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
7
Смішно
3
Цікаво
18
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги