Молодший на 31 рік: чоловік Заворотнюк знайшов нову зоряну партнерку

Чоловік зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Петро Чернишов знайшов нову партнерку на льоду.

Нею стала 17-річна олімпійська чемпіонка Аліна Загитова. Про це в інтерв'ю виданню "Телепрограма" розповіла автор льодового шоу "Спляча красуня. Легенда двох королівств" Тетяна Навка.

Аліні Загитовій 17 років. Постановка Тетяни Навки стане першою в її професійній кар'єрі. Крім Загітової в льодовій виставі дебютує дочка Тетяни Навки і Дмитра Пєскова - 5-річна Надія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся