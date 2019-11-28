Молодший на 31 рік: чоловік Заворотнюк знайшов нову зоряну партнерку

Чоловік зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Петро Чернишов знайшов нову партнерку на льоду.
Нею стала 17-річна олімпійська чемпіонка Аліна Загитова. Про це в інтерв'ю виданню "Телепрограма" розповіла автор льодового шоу "Спляча красуня. Легенда двох королівств" Тетяна Навка.
Аліні Загитовій 17 років. Постановка Тетяни Навки стане першою в її професійній кар'єрі. Крім Загітової в льодовій виставі дебютує дочка Тетяни Навки і Дмитра Пєскова - 5-річна Надія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся