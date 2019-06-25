Молодша за його дітей: 53-річний Павлік пішов від дружини до 25-річної коханки

Знаменитий український співак Віктор Павлік пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив 7 років, до свого концертного директора Катерини Реп'яхової.

Так, 53-річний Павлик раніше не афішував, що живе з 25-річною дівчиною, сама ж Катерина зізналася: вони живуть у цивільному шлюбі вже півтора року. Про це пише The Lime.

За її словами дівчини, вони не приховували цілеспрямовано свої стосунки, але й не хотіли зайвої публічності. Вона заявила, що Віктор був не готовий відверто говорити з публікою про особисте життя.

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"Спочатку Віктор пішов із дому, довго не розлучався – все це було болісно, він дуже не хотів образити молодшого сина. Йому було дуже важливо, щоб все це сприйняли його рідні. Тому ми чекали, поки всі дозріють, щоб усім було простіше. Так це тривало більше року", – розповіла нова кохана Павліка.

Взаємини пара тримала в таємниці лише спочатку, Павлік намагався поступово знайомити молоду обраницю з дітьми (з 1983 року артист був тричі одружений і тричі став батьком: у нього народилися син Олександр (1984), донька Христина (1987) і син Павло (1999). Зазначимо, що нова супутниця Віктора народилася у 1994 році.

"Віктор не ставив дітей перед фактом. Це все відбувалося поступово. Діти його, звичайно, сміялися, жартували. Думали, що все це несерйозно. Наприклад, старший син дражнив мене, називав "тьотя Наташа". Просто йому 36 років, а мені – 25. Потім вже час розставив усе на свої місця", – згадала дівчина.

Також вона додала, що пара поки не збирається одружуватися – народний артист довго не міг зважитися на розрив із попередньою дружиною і важко переживав шлюборозлучний процес.

"Зараз вони в прекрасних стосунках, спілкуються. Все мирно, все добре. Я, зрозуміло, з колишньою дружиною не спілкуюся, ну і з молодшим сином теж. З Христиною і Сашком ми підтримуємо добрі стосунки", – підсумувала Катерина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодший син Віктора Павліка Павло нещодавно переніс серйозну хворобу. У 19-річного хлопця діагностували важку онкологію.

Тоді артистові довелося звернутися за допомогою в соцмережі, а також він продав велику частину своєї колекції гітар. За роки кар'єри музикант зібрав приблизно 40 моделей.

За лічені дні гроші були зібрані – допомогли багато колег зі сцени і небайдужі фанати. Незабаром стало відомо, що Павло пішов на поправку.

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