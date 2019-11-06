"Молода мати": Подкопаєва після пологів роздяглася для фото

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка 19 вересня народила своєму чоловікові, американському бізнесмену Ігорю Дубинському, доньку, показала пікантне фото.

Українська гімнастка не часто тішить підписників спокусливими кадрами, тому нова публікація стала несподіванкою для фанатів.

На новому знімку в Instagram 41-річна Лілія позує в білій розстібнутій сорочці, під якою помітний чорний бюстгалтер. Нижня білизна підкреслила спокусливі форми зіркової мами, а сам знімок викликав бурхливі емоції у її підписників.

Шанувальники не могли не відзначити прекрасний зовнішній вигляд знаменитості.

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Подкопаєва відверто висловилася про війну на Донбасі. Олімпійська чемпіонка заявила, що вважає Росію країною-агресором і дуже болісно переживає війну на її рідному Донбасі.

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