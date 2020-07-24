Молода дружина Павліка розповіла, чому часто називає співака по батькові
Молода дружина співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова розповіла, чому вона часто звертається до свого чоловіка на ім'я та по батькові.
Відповідний пост 25-річна дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram, відповівши так на запитання допитливих шанувальників.
"Усе почалося з того, що ми разом працюємо з чоловіком. І часто трапляється так, коли біля нас є треті особи. Або наприклад, я обговорюю з людьми майбутній концерт Віктора, не буду ж я замовнику говорити: "Так, Вітя заспіває цю пісню". Розумієте, так? У будь-якому разі я часто на людях кажу Віктор, а там, де Віктор, там і Франкович. Обожнюю по батькові мого чоловіка, мені шалено подобається це словосполучення", – написала Реп'яхова.
Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік (Instagram Катерини Реп'яхової)
Нагадаємо, що подружжя познайомилося на концерті Віктора Павліка в Миколаєві. Тоді Реп'яхова була його фанаткою і спеціально приїхала на концерт, щоб побачити артиста. Пізніше вона стала його концертною директоркою. А 29 травня 2020 року Павлик і Реп'яхова зіграли таємне весілля в Києві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина Віктора Павфика Катерина Реп'яхова блиснула голим тілом на пікантному знімку.