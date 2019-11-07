Молочний з Сomedy полюбив "русский мир": причини виїзду з України і чим займається в Росії

Чим сьогодні займається зірка українського Сomedy Андрій Молочний, який опинився в центрі скандалу через свою заяву про фашистів в Україні.

У свій час Молочний був одним з найвідоміших українських коміків. Зокрема, популярність зірці приніс "Дует імені Чехова", який Андрій створив разом з іншим коміком з України Антоном Лірником у 2006 році.

Антон Лірник та Андрій Молочний 24СМІ

Потім, через два роки, на українському телебаченні з'явився новий скетч-шоу "Файна Юкрайна", генеральним продюсером якого став Молочний. Рейтинги гумористичної передачі радували високими цифрами, і шоу проіснувало до 2011 року.

кадр з "Файна Юкрайна" mediananny.com

Паралельно Антон і Андрій продовжували виступати в дуеті, тому несподівана новина про завершення роботи "Дуету імені Чехова" у другій половині 2016 року шокувала багатьох шанувальників.

Інстаграм Андрія Молочного

Однак, як виявилося, звістка здивувало не тільки фанатів, а й напарника Молочного Антона Лірника. Тоді комік зізнавався:

"Дует імені Чехова більш не функціонує! Причому - вже давно. Смішно, що концертний директор Дуету ще минулого тижня продавав нас на корпоратив. Отже, не я один дізнався про закриття колективу сьогодні вранці, з Інстаграма".

Антон Лірник та Андрій Молочний 24СМІ

У 2016 році Молочний повернувся на "Сomedy Club" з новим проектом, який отримав назву "Апетитні пампушки".

Андрій Молочний 24СММ

У 2017 році Андрій взяв участь в зйомках комедії "Zомбоящік", в якому знялися резиденти "Сomedy Club і актори рейтингових проектів телеканалу" ТНТ " – Андрій Гайдулян, Настасья Самбурська, Станіслав Ярушин. Прем'єра картини відбулася на початку 2018 року.

Андрій Молочний 24СМІ

Зараз Андрій Молочний багато часу проводить з родиною, вважаючи за краще триматися подалі від публічності. Також комік веде сторінку в Instagram. Правда, оновлює її не так часто - останнім часом в соцмережі Андрія лише зрідка з'являються нові публікації. Більш того, в основному на рідкісних фото зображена їжа, природа або архівні кадри.

Інстаграм Андрія Молочного

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