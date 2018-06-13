"Могла втратити руку": яскрава Dj і модель потрапила в страшну ДТП у Києві

Відома українська Dj і модель Evka Rox потрапила в ДТП в центрі Києва.

Аварія сталася в ніч на 12 червня на вулиці Антоновича, 43, а через іншого учасника дорожнього руху перекинувся спортивний автомобіль Smart, повідомляє "Інформатор".

За словами поліцейських, Smart рухався в четвертому ряду по Антоновича в сторону Ocean Plaza. Перед перехрестям з вулицею Лабораторною автомобіль Chevrolet з другої смуги різко повернув в право на Лабораторну. Тим самим він підрізав "малолітражку". Цю інформацію підтвердила і потерпіла - водій Smart. Але дівчина уточнила, що порушник на Chevrolet різко повернув з третього ряду. Модель розповіла, що не помітила авто через іншу машину, тому різко загальмувала і її "малолітражка" перекинулася.

Дівчина прокоментувала аварію в Instagram. "Ледь без руки не залишилася", - написала модель.

Evka Rox Instgram

Evka Rox Instgram

За її словами, перевернутий Smart на даху пролетів через всі смуги до протилежного узбіччя. Лікоть постраждалої прочесав асфальт. Дівчину госпіталізували, в лікарні зашили лікоть. А прогнози лікарів позитивні.

Варто відзначити, що дівчина - популярна в мережі і часто викладає відверті фото.

Evka Rox Instgram

Evka Rox Instgram

Evka Rox Instgram

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку року українська модель Єлизавета Кузьменко, сильно постраждала в результаті жорсткої ДТП в Лос-Анджелесі.