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24 лютого • оновлено в 08:23
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"Мізки потрібно лікувати": Самбурська розлютила росіян бажанням виїхати з РФ

7.7т
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Російська актриса Настасья Самбурська заявила, що хотіла б виїхати з Росії на пів року, чим викликала обурення у своїх шанувальників.

Так, про своє бажання знаменитість написала на особистій сторінці в Instagram.

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

Instagram @samburskaya

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"Знаєш, яка в мене мрія? Виїхати з Росії на півроку і не займатися ніяким видом творчої діяльності. Нехай здійсниться", – написала Самбурська під чорно-білим знімком.

Втім, така заява викликала бурхливу реакцію у підписників.

"Ніхто й не згадає...", "Ага, виїхати і нічого не робити, а гроші у заможного Буратіно брати, от би мені так жити. Вам всім мізки потрібно лікувати", "Буде добре, якщо не повернетеся", – обурювалися користувачі.

Самбурська розлютила росіян бажанням виїхати з РФ
Самбурська розлютила росіян бажанням виїхати з РФ
Самбурська розлютила росіян бажанням виїхати з РФ
Самбурська розлютила росіян бажанням виїхати з РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настасья Самбурська поділилася пікантним знімком з відпочинку на Балі. На ньому зірка позувала в сексуальному рожевому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру актриси.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Настасья Самбурська
Місце
Росія
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Ага, аж кушать не можем.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель ты прежде чем вешать лапшу от имени россияней...узнай...знают ли...россияне о той о ком ты пытаешься лапшу на уши накидать))))))))))))))))
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Mega Death
Mega Death
Сироткин Андрюха, Главное, что ее должны знать xoxлы)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А кто это ???
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