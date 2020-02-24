"Мізки потрібно лікувати": Самбурська розлютила росіян бажанням виїхати з РФ

Російська актриса Настасья Самбурська заявила, що хотіла б виїхати з Росії на пів року, чим викликала обурення у своїх шанувальників.

Так, про своє бажання знаменитість написала на особистій сторінці в Instagram.

Настасья Самбурська Instagram @samburskaya

"Знаєш, яка в мене мрія? Виїхати з Росії на півроку і не займатися ніяким видом творчої діяльності. Нехай здійсниться", – написала Самбурська під чорно-білим знімком.

Втім, така заява викликала бурхливу реакцію у підписників.

"Ніхто й не згадає...", "Ага, виїхати і нічого не робити, а гроші у заможного Буратіно брати, от би мені так жити. Вам всім мізки потрібно лікувати", "Буде добре, якщо не повернетеся", – обурювалися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настасья Самбурська поділилася пікантним знімком з відпочинку на Балі. На ньому зірка позувала в сексуальному рожевому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру актриси.

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