"Міцно кукуха поїхала": автор хітів Пугачової розсмішив одою Януковичу

Російський поет-пісняр Ілля Рєзнік, який складає для Алли Пугачової пісні, присвятив підлабузницький вірш сину екс-президента України Віктора Януковича Олександру.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів журналіст Денис Казанський, уточнивши, що така підбірка "творінь" була також присвячена регіоналу Андрію Клюєву, Володимиру Литвинову та іншим.

"Виявляється російський композитор Ілля Рєзнік (той, який складає пісні для Пугачової, Кіркорова та інших живих мерців агонізуючої пострадянської естради) в 2011 році випустив збірник огидних політичних підлабузницьких віршів під назвою "Дві зірки та інші сузір'я", – розповів Казанський.

Віктор і Олександр Янукович

За його словами, це "шедевр із шедеврів", який довго припадав пилом у невідомості. Він засмутився, що підлабузницькі вірші дійшли тільки зараз.

"Міцно у хлопців, звичайно, кукуха поїхала. Навіть не знаю, що гірше – писати такі вірші чи замовляти їх і платити за це", – підсумував Казанський.

Зокрема, Януковичу були присвячені такі рядки: (повний вірш нижче)

С тобой мне легко и ярко

Дружить, забыв тоску – печаль.

С тобой катаемся на яхтах,

На мерседесах мчимся вдаль.

Ты, Александр, зла не помнишь,

И руку слабому подашь.

Придешь товарищам на помощь

И в жизни друга не предашь!

Ответил Крыму Янукович,

Сын Януковича старшой:

- С тобой, Крым, одной мы крови,

Едины сердцем и душей..

У мережі помітили, що "творіння" поета є вульгарністю. Хоча багатьох навіть розвеселило його підлабузництво.

"А взагалі, звичайно, гидота пішла", "Зате у пацана шаблон торований був. Раз два і ода готова. На потік поставив", "За Рєзніка, напевно, літературні раби пишуть. Або пісні не його, або ці вірші. Це ж бездарно", - посміялися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянський і російський поет-пісняр Ілля Рєзнік у лютому 2018 року був внесений до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

У 2018 році він влаштував свято в анексованому Криму, повінчавшись зі своєю коханою.

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