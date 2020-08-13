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"Міс Україна Всесвіт" похвалилася фігурою після пологів. Фото

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
2,3 т.
Олеся Стефанко показала фігуру після пологів

Олеся Стефанко показала фігуру після пологів.

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко вперше після пологів, які пройшли 10 серпня, показала свою фігуру в купальнику.

Фотографію модель оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На ній зірка позує в чорному суцільному купальнику з глибоким вирізом на декольте і парео, зав'язаному на талії (знімок дивіться нижче).

"Мамі потрібна засмага", – підписала фото модель.

Стефанко похвалилася фігурою після пологів

Стефанко похвалилася фігурою після пологів Instagram @olesiastefanko

Відзначимо, 32-річна Олеся народила сина Тео в Маямі, США. Про те, як минули її пологи і, як вона почувається після них, жінка поки не розповідає.

Стефанко з чоловіком і сином

Стефанко з чоловіком і сином Instagram @olesiastefanko

Шанувальники прийшли у захват від фігури моделі і написали, що після пологів зірка чудово виглядає.

"Красива мама", "Ти виглядаєш дивовижно. Не вірю, що ти тепер мати", "Ніби і не народжувала. Ти – натхнення та мотивація", – написали в коментарях.

Шанувальники написали, що після пологів зірка чудово виглядає

Шанувальники написали, що після пологів зірка чудово виглядає Скриншот коментарів

Шанувальники засипали компліментами Олесю

Шанувальники засипали компліментами Олесю Скриншот коментарів

Стефанко родом з Коломиї Івано-Франківської області. У 2011 році дівчина представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2011", де отримала титул "Перша віце-міс Всесвіт 2011". З 2014 року дівчина працювала в Нью-Йорку, потім перебралася в Маямі разом з чоловіком IT-фахівцем Сержем Алісеєнко. Пара одружилася у вересні 2016 року.

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СШАМайамімодельзірки
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