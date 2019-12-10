"Миротворець" заявив, що закривається: топ-7 зірок, які потрапили до бази сайту

Волонтери проєкту "Миротворець" заявили про припинення його роботи "за велінням деяких об'єктивних обставин". Втім, незабаром там заявили, що інформація про закриття – це жарт. А припинення затягнеться не більше ніж на дві години.

Однак у кожному жарті може бути доля істини. У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував топ-7 відомих артистів, які свого часу потрапили до бази сайту (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Михайло Боярський

mir24.tv

Народний артист Росії Михайло Боярський – фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що несе загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Як відомо, 11 березня 2014 року артист підтримав анексію Криму Росією, підписавши колективне звернення діячів культури до російської громадськості. 8 серпня 2015 року Боярський був внесений до "Чорного списку Міністерства культури України".

Юлія Чичеріна

photo.vipmake.com

Російська співачка Юлія Чичеріна внесена до бази "Миротворець" як поплічниця терористів. Чичеріна також оголошена в розшук СБУ. Вона неодноразово давала концерти в окупованому Луганську, за що отримувала там різні медалі та навіть отримала громадянство так званої ЛНР і прописку у Луганську.

Михайло Пореченков

wikipedia.org

30 жовтня 2014 року у мережі з'явилося відео під назвою "Пореченков у Донецькому аеропорту", на якому актор у захисному шоломі з написом PRESS стріляє з великокаліберного кулемета по позиціях українських військових.

Пізніше актор намагався невдало виправдатися, запевняючи, що відео було постановним і він стріляв холостими. За стрілянину по позиціях ЗСУ окупанти нагородили Пореченкова званням "народний артист ДНР". СБУ оголосила його в розшук, а Міністерство культури внесло до свого "чорного списку".

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Лоліта Мілявська

"Російська газета"

23 квітня 2017 року під час перетині кордону України російська співачка українського походження Лоліта Мілявська була знята з поїзда прикордонниками у зв'язку із забороною СБУ в'їзду на територію України після виступу в окупованій Керчі у 2015 році. За словами Лоліти, вона намагалася провідати свою хвору дитину. При цьому її супроводжували програмний директор, гример і музиканти.

Пізніше Лоліта зняла низку емоційних відеороликів, а СБУ опублікувала відверте фото співачки, що спровокувало новий виток скандалу.

Наташа Корольова

Peopletalk

У жовтні 2016 року СБУ також заборонила в'їзд до України на п'ять років ще одній російській співачці українського походження, уродженці Києва Наташі Корольовій. 18 січня 2017 року заборону було тимчасово знято через смерть її бабусі, яка жила в селі Липки Київської області, а також у зв'язку з оскарженням у суді заборони на в'їзд на територію України.

beztabu.net

Характерно, що про заборону в'їзду на батьківщину Наташа Корольова сповістила в соцмережах картинкою з Україною без Криму, при цьому висловивши нерозуміння, чому так вийшло.

Іван Охлобистін

"Вечірня Москва"

Російський актор, зірка "Інтернів" Іван Охлобистін внесений до бази "Миротворця" як "поплічник терористів на Донбасі", "російський клоун, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями". Охлобистін відкрито підтримує анексію Криму, він відвідував окупований Донбас, а у листопаді 2016 року йому там видали так званий паспорт ДНР. З 2014 року Охлобистіну заборонений в'їзд на територію України.

Шура

"ВладТайм"

Російський співак Шура (справжнє ім'я – Олександр Медведєв) у листопаді 2016 року був змушений скасувати свій концерт у Києві. За три дні до концерту стало відомо, що СБУ заборонила йому в'їзд до України – він відкрито підтримував анексію Криму, а в одному з відео "розділив радість" за те, що "Росія отримала жирний шматок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні уряд Німеччини засудив сайт "Миротворець" і зажадав від української влади вжити заходів щодо його видалення. Німецький політик лівого спрямування назвав сайт "інструментом залякування всього українського народу".

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