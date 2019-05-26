Мільйон за медовий місяць: куди вирушили молодята Потап і Настя

Найрезонансніша пара українського шоу-бізнесу Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап) вирушила в медовий місяць після святкування пишного весілля.

Так, для першої подружньої відпустки Потап і Каменських вибрали популярний курорт в Туреччині, місто Кемер. Як свідчать їх записи в Stories на сторінках в Instagram, артисти проведуть кілька днів у фешенебельному готелі Maxx Royal Kemer Resort.

OBOZREVATEL також вирішив поцікавитися, скільки коштує відпочинок в даному готелі і пропонує також дізнатися, в яку суму може обійтися медовий місяць Потапа і Насті з урахуванням перельоту на приватному літаку.

Потап і Настя Каменських Instagram @realpotap

Так, 5-зірковий готель Maxx Royal Kemer Resort вважається одним із найдорожчих на узбережжі Анталії (місто Кемер). Готель розташований в національному парку з гарними горами і мальовничими бухтами. На території 3 пляжі, два з них – з Мальдівським піском. До послуг гостей також кілька басейнів, аквапарк, тенісний корт, ресторани і нічні клуби.

Скріншот з "сторіз" (внизу вказано назву готелю) Instagram @realpotap

Вартість відпочинку в люксовій віллі стартує від 90 тисяч гривень на добу. За умови, що пара проведе на курорті 5 ночей, їх проживання обійдеться майже в 466 тисяч гривень з пари. Саме така сума вказана на сайті бронювання готелів Вooking.com.

Вартість проживання в готелі (за 5 діб) Вooking.com

З огляду на те, що разом з Потапом і Настею полетіли дві подружки пари (Ганна Андрійчук-Завгородня (дружина соліста "Время и Стекло" Позитиву) і Людмила Голубицька (організатор весілля Потапа і Каменських), то вартість відпочинку можна множити на два. Отже, проживання обійдеться в 932 тисячі гривень.

Фото готелю, де відпочивають Потап і Настя Вooking.com

Фото готелю, де відпочивають Потап і Настя Вooking.com

Також варто відзначити, що на відпочинок Потап з дружиною і подругами вирушили на приватному літаку. Повідомлялося, що літак – подарунок музиканта своїй дружині на весілля. Вартість перельоту на приватному літаку – також недешева послуга. Згідно цінами, які вказані в прайсах київських агентств з організації чартерних перельотів на приватних літаках, вартість даної послуги може складати від 3,5 до 5,5 тисяч євро (від 103 тис. грн до 163 тис. грн) за годину польоту. До Кемера летіти приблизно 2 години, отже, переліт міг би обійтися зіркам близько 300 тисяч гривень.

Орієнтовна вартість перельоту на приватному літаку Вooking.com

Якщо скласти всі цифри, то виходить досить "кругленька" сума, яку теоретично Потап із Каменських могли б витратити на сімейну відпустку: приблизно 1,25 млн грн, без урахування додаткових витрат. Підкреслимо, деталі поїздки зоряної пари тримаються в секреті, зазначена сума є приблизним результатом підрахунку ймовірних витрат на медовий місяць.

Фото готелю, де відпочивають Потап і Настя Вooking.com

Фото готелю, де відпочивають Потап і Настя Вooking.com

Фото готелю, де відпочивають Потап і Настя Вooking.com

Фото готелю, де відпочивають Потап і Настя Вooking.com

Вooking.com

Фото готелю, де відпочивають Потап і Настя Вooking.com

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