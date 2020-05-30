Микиті Єфремову – 32 роки: як зараз живе й виглядає син відомого актора

30 травня російський актор і син відомого артиста Михайла Єфремова Микита відзначає день народження. Йому виповнюється 32 роки.

Микита пішов стопами знаменитого батька й також став актором. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як зараз живе й виглядає спадкоємець Михайла Єфремова.

Михайло й Микита Єфремов vokrug.tv

Микита народився 30 травня 1988 року в Москві в родині відомо актора й філолога. У дитинстві хлопчик не планував пов'язувати своє життя з творчістю: син Єфремова займався спортом. Однак в 11-му класі Микита захопився музикою, а вже в 2005 році вступив до Школи-студії МХАТ.

Микита Єфремов у дитинстві Instagram @efremovefremov

Після закінчення навчання, в 2009 році, Єфремова відразу запросили в кілька провідних московських театрів, серед яких хлопець вибрав "Современник".

Крім роботи в театрі, Микита активно знімається в кіно й серіалах. Так, у 2004 році він дебютував в епізоді серіалу "Моя прекрасна няня".

Микита Єфремов у серіалі "Моя прекрасна няня" myslo.ru

На сьогоднішній день за плечима актора ролі в більш, ніж 20 картинах, серед яких фільми "Зими не буде", "Відмінниця", "Літо", серіали "Відлига", "Тихий Дон".

Микита Єфремов Instagram @efremovefremov

Микита й Михайло Єфремов eg.ru

Що стосується особистого життя, то в 2014 році Єфремов одружився на актрисі Яні Гладких. Артисти познайомилися в театрі "Современник". Однак через рік пара оголосила про розлучення. Друзі акторів впевнені, що Яна й Микита просто не зійшлися характерами.

Микита Єфремов і Яна Гладких 24smi.org

Зараз Єфремов зустрічається з 32-річною ведучою "Орел і Решка" Марією Іваковою. Про роман зірок стало відомо в 2019 році.

Микита Єфремов і Марія Івакова Instagram @efremovefremov

Микита Єфремов і Марія Івакова Instagram @efremovefremov

Микита Єфремов і Марія Івакова Hello!

Крім того, Микита продовжує зніматися й грати в театрі. Так, цього року Єфремов зіграв роль в серіалі Костянтина Богомолова "Безпечні зв'язки", який знімався під час самоізоляції віддалено.

Микита Єфремов у серіалі "Безпечні зв'язку" кадр із серіалу

Микита Єфремов Instagram @efremovefremov

Микита Єфремов Instagram @efremovefremov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Михайло Єфремов поскаржився, що в зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу артисти й співробітники театрів перетворилися на дармоїдів.

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