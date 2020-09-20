Міка Ньютон розповіла, як їй вдалося побороти рак

Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, розповіла про страшний діагноз.

Артистка зізналася, що рік тому їй діагностували рак яєчників, йдеться в "Світському житті".

"Останній рік був дуже серйозний, емоційний. Моя мама дуже не хотіла, щоб я говорила про це, казала: "Ні, ти повинна бути здоровою!" Я приїхала в Україну показати, що я здорова, все у мене нормально. Я закликаю всіх жінок завжди перевірятися. Дівчата в 33 роки не хворіють таким, цей рак більш для дорослих людей", – розповіла зірка.

Ньютон також поділилася, які були перші симптоми раку яєчника.

"Здуває живіт! Здуває, здувається... Я на спорт, я на дієту! У мене тоді все так прекрасно було, я знімалася в рекламах", – ділилася артистка.

Знаменитість додала, що вона перевіряла діагноз у декількох лабораторіях.

"Це проблема молодих людей – робота, робота, робота! Тим більше, ми тільки одружилися, у нас було весілля, все прекрасно, і тут зі мною щось не те. Операція за операцією, то одна, потім друга, потім ще одна. Але мені справді пощастило, мій лікар, вона така молода, закінчувала Гарвард, і вона сказала: "Ми не будемо тебе труїти, бо ти хочеш бути мамою". 5 років потрібно, перші 3 – ніколи не знаєш, повернеться чи не повернеться. Але я вважаю, що як себе налаштуєш, так і буде", – розповіла в інтерв'ю співачка.

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