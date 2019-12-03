"Мій Супермен!" Дівчина Богдана зворушливо привітала його з Днем народження

Дівчина глави офісу президента Андрія Богдана Анастасія Слічна зворушливо привітала його з днем народження, опублікувавши романтичне фото.
Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook, пише "КП".
Анастасія Слічна і Андрій Богдан
kp.ua
"З днем народження, мій Superman", - коротко підписала Слічна спільне селфі.
Анастасія Слічна і Андрій Богдан
kp.ua
Богдан і Слічна разом близько півроку. Вона є співзасновником інтернет-платформи дизайнерської біжутерії Jewellery BAZAR і співвласницею бренду купальників і нижньої білизни La Marе.
Анастасія Слічна і Андрій Богдан
znaj.ua
Як раніше писав OBOZREVATEL, дівчина глави Офісу президента Андрія Богдана Анастасія Слічна розповіла про свої з ним стосунки.
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