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3 грудня • оновлено в 20:33
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"Мій Супермен!" Дівчина Богдана зворушливо привітала його з Днем народження

2.9т
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Дівчина глави офісу президента Андрія Богдана Анастасія Слічна зворушливо привітала його з днем народження, опублікувавши романтичне фото.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook, пише "КП".

Анастасія Слічна і Андрій Богдан

Анастасія Слічна і Андрій Богдан

kp.ua

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Анастасія Слічна і Андрій Богдан

Анастасія Слічна і Андрій Богдан

kp.ua

Богдан і Слічна разом близько півроку. Вона є співзасновником інтернет-платформи дизайнерської біжутерії Jewellery BAZAR і співвласницею бренду купальників і нижньої білизни La Marе.

Анастасія Слічна і Андрій Богдан

Анастасія Слічна і Андрій Богдан

znaj.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, дівчина глави Офісу президента Андрія Богдана Анастасія Слічна розповіла про свої з ним стосунки.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Андрій Богдан
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