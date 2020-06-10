Михайло Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП й домашнього арешту

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував 8 червня смертельну аварію в центрі Москви, намагався накласти на себе руки.

Такого висновку дійшли його родичі, які побачили на шиї артиста рану, що нагадує слід від мотузки, пише Telegram-канал Mash.

Михайло Єфремов у залі суду Mash

За словами родичів Єфремова, вони знайшли артиста в його будинку непритомним. Вони викликали бригаду психіатричної допомоги, яка нібито підтвердила ознаки суїциду.

Сліди від мотузки на шиї Єфремова Mash

Сам Єфремов до цього часу отямився й заявив, що нічого не пам'ятає. Зокрема й те, звідки сліди на шиї. У кімнаті він перебував сам. Щоб розібратися в його стані, швидку викликали три рази. Під час слідства з актором продовжать працювати психіатри.

Поки близькі актора не коментують інцидент.

Єфремов намагався вчинити суїцид Mash

Сліди від мотузки на шиї Єфремова Mash

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