Головна Новини
10 червня • оновлено в 18:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Михайло Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП й домашнього арешту

7.7т
Читати матеріал російською

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував 8 червня смертельну аварію в центрі Москви, намагався накласти на себе руки.

Такого висновку дійшли його родичі, які побачили на шиї артиста рану, що нагадує слід від мотузки, пише Telegram-канал Mash.

Михайло Єфремов у залі суду

Михайло Єфремов у залі суду

Mash

За словами родичів Єфремова, вони знайшли артиста в його будинку непритомним. Вони викликали бригаду психіатричної допомоги, яка нібито підтвердила ознаки суїциду.

Сліди від мотузки на шиї Єфремова

Сліди від мотузки на шиї Єфремова

Mash

Сам Єфремов до цього часу отямився й заявив, що нічого не пам'ятає. Зокрема й те, звідки сліди на шиї. У кімнаті він перебував сам. Щоб розібратися в його стані, швидку викликали три рази. Під час слідства з актором продовжать працювати психіатри.

Поки близькі актора не коментують інцидент.

Єфремов намагався вчинити суїцид

Єфремов намагався вчинити суїцид

Mash

Сліди від мотузки на шиї Єфремова

Сліди від мотузки на шиї Єфремова

Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.

  • Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

  • Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Єва Романова
Тема
VIP-ДТП
Особа
Михайло Єфремов
Теги
шоу-бизнес шоу ДТП Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
0
Цікаво
17
Сумно
3
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 28 381.

    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

  • У світі захворіли більше 7,2 млн осіб, загинули – більше 411 тисяч.

  • В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області підтвердили понад 100 випадків за добу.

  • Китай засумнівався в походженні коронавірусу і заявив, що країна просто першою його знайшла.

  • Вчені визначили групу крові, яка захищає від зараження COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги