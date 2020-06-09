Михайла Єфремова затримали: актора з дому забрала поліція. Відео

Російського актора Михайла Єфремова, який влаштував в Москві смертельне ДТП, затримали.

Артиста вивели з будинку в супроводі поліції – він був в капюшоні і масці, повідомляє Telegram-канал Mash (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Михайло Єфремов Ukrainianwall.com

Єфремова відвезла поліція на допит. Понятими покликали двох продавців з сусіднього магазину.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, аварія сталася ввечері 8 червня на Смоленській площі в Москві. Зіткнулися "Джип Гранд Черокі", за кермом якого був Єфремов, і фургон "Лада". Його водій, 58-річний Сергій Захаров помер від внутрішнього крововиливу в реанімації вранці, 9 червня.

Пізніше стало відомо про останні слова Захарова, які він зміг сказати перед смертю.

Після того, як стало відомо про смерть потерпілого в аварії, Єфремов поскаржився на погане самопочуття і тричі викликав до себе додому швидку допомогу. Лікарі відмовили йому в госпіталізації.

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