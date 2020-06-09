Головна Новини
9 червня • оновлено в 16:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Михайла Єфремова затримали: актора з дому забрала поліція. Відео

2.1т
Читати матеріал російською

Російського актора Михайла Єфремова, який влаштував в Москві смертельне ДТП, затримали.

Артиста вивели з будинку в супроводі поліції – він був в капюшоні і масці, повідомляє Telegram-канал Mash (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

Ukrainianwall.com

Єфремова відвезла поліція на допит. Понятими покликали двох продавців з сусіднього магазину.

Новина доповнюється ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, аварія сталася ввечері 8 червня на Смоленській площі в Москві. Зіткнулися "Джип Гранд Черокі", за кермом якого був Єфремов, і фургон "Лада". Його водій, 58-річний Сергій Захаров помер від внутрішнього крововиливу в реанімації вранці, 9 червня.

Пізніше стало відомо про останні слова Захарова, які він зміг сказати перед смертю.

Після того, як стало відомо про смерть потерпілого в аварії, Єфремов поскаржився на погане самопочуття і тричі викликав до себе додому швидку допомогу. Лікарі відмовили йому в госпіталізації.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Єва Романова
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія Москва
Теги
шоу шоу-бизнес ДТП Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У США заявили, що знайшли доказ поширення коронавірусу в Китаї ще влітку-2019.

  • До саморобних масок озвучили нову вимогу – тільки так вони зможуть захистити.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гіршою.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги