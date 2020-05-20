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20 травня • оновлено в 10:35
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Міддлтон і Вільям уклали таємну угоду перед весіллям: про що домовилося подружжя

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Королівський біограф Кейт Ніколл розповіла в своїй книзі про таємну угоду Кейт Міддлтон і принца Вільяма перед весіллям, яка допомогла їм зберегти свої стосунки.

Як передає 7days, за чотири роки до весілля майбутнє подружжя розлучилося вдруге, і тоді багато хто був упевнений, що на цьому роман Кейт і Вільяма закінчився.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Getty

Однак, повідомляється, що після розставання в 2007 році Міддлтон і принц зрозуміли, що вони дорогі один одному. І, щоб ніяка випадковість не могла зруйнувати їх спільне майбутнє, вони дали один одному обіцянку: у що б то не стало вони одружаться та заведуть дітей.

Про це вони домовилися, коли незабаром після примирення вирушили в романтичну поїздку на Сейшели.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Getty

Втім, повідомляється, що ця обіцянка більше була потрібна Кейт, яка мріяла вийти заміж за Вільяма. А ось принц, навпаки, не поспішав одружуватися. Однак йому довелося стримати своє слово, і в 2010 році він зробив пропозицію Міддлтон.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про найгучніші скандали, в які потрапляли герцоги Кембриджські.

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Автор
Анна Міхно
Особи
принц Вільям Кейт Міддлтон
Місце
Великобританія
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