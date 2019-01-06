МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

''Ми з тобою'': стало відомо про горе в сім'ї Жадана

2.8тЧитати матеріал російською

У родині українського поета і письменника Сергія Жадана сталося горе – помер його батько перед Різдвяними святами.

Про це розповів ректор в Київському інституті сучасної психології та психотерапії Борис Херсонський на своїй сторінці в Facebook, висловивши співчуття.

"Ми з Людочкою висловлюємо глибоке співчуття прекрасному поету і мужній людині Сергію Жадану в зв'язку з важкою втратою, яка спіткала його, – смертю батька. Кажуть, що в ці Різдвяні дні небесні врата відкриті і дорога в Царство Боже легка. Шкода, що тут на землі це мало кого втішає. Ми з тобою, Сергій", – написав Херсонський.

Сергій Жадан

Сергій Жадан

Facebook

Новини
Раптово відірвався тромб: помер відомий радянський актор

У мережі також висловили співчуття українському письменнику. Користувачі побажали Жадану бути сильним.

''Ми з тобою'': стало відомо про горе в сім'ї Жадана

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в мережі показали трейлер картини "Дике поле" за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана, в якій він особисто зніметься.

Особа
Сергій Жадан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
17
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги