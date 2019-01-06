''Ми з тобою'': стало відомо про горе в сім'ї Жадана

У родині українського поета і письменника Сергія Жадана сталося горе – помер його батько перед Різдвяними святами.

Про це розповів ректор в Київському інституті сучасної психології та психотерапії Борис Херсонський на своїй сторінці в Facebook, висловивши співчуття.

"Ми з Людочкою висловлюємо глибоке співчуття прекрасному поету і мужній людині Сергію Жадану в зв'язку з важкою втратою, яка спіткала його, – смертю батька. Кажуть, що в ці Різдвяні дні небесні врата відкриті і дорога в Царство Боже легка. Шкода, що тут на землі це мало кого втішає. Ми з тобою, Сергій", – написав Херсонський.

Сергій Жадан Facebook

У мережі також висловили співчуття українському письменнику. Користувачі побажали Жадану бути сильним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в мережі показали трейлер картини "Дике поле" за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана, в якій він особисто зніметься.