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"Ми скоро розлучаємося!" Глюкоза повідомила чоловікові про розставання

1.4т Читати матеріал російською

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, висловилася про розставання з чоловіком. Подружжя у телефонній розмові обговорили з ким залишаться діти.

Також на відео, яке з'явилося в Telegram-каналі Ксенії Собчак, подружжя підняло питання розділу майна.

"Ми скоро розлучаємося!" Глюкоза повідомила чоловікові про розставання

Скріншот з відео

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У ролику Наталія спілкується з чоловіком по відеозв'язку.

"Слухай, ти знаєш, що ми з тобою розлучаємося? Зовсім скоро! Майно будемо ділити!" - каже артистка.

"Ми скоро розлучаємося!" Глюкоза повідомила чоловікові про розставання

Скріншот з відео

Після цього подружжя починає в іронічній манері обговорювати, що кожному з них дістанеться по дочці, а ось тварин поділити буде складніше.

"Ми скоро розлучаємося!" Глюкоза повідомила чоловікові про розставання

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про розлучення Наталії Чистякової-Іонової з чоловіком після 13 років шлюбу. Пізніше артистка з'явилася на фестивалі "Жара" в Баку без обручки, там же вона цілувалася з Барських на камеру.

У свою чергу менеджер Глюкози відмовився коментувати чутки, відповівши, що "не буде опускатися до такого рівня".

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Особи
Наташа Іонова (Глюк'оZа) глюкоза
Місце
Росія
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