"Ми щасливі!" Телеведучий Комаров вперше показав свою дружину

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров одружився з моделлю та "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко.

Тривалий час пара тримала свої відносини в таємниці. Комаров розсекретив свою обраницю лише після вступу в шлюб, про що повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя і тримав у секреті. Але обіцяв вам, що все розповім, коли прийде час. І ось він прийшов. Ми з Сашею Кучеренко стали чоловіком і дружиною. Ми щасливі!" – поділився відомий ведучий.

Комаров і Кучеренко Facebook Дмитро Комаров

Дмитро і Олександра разом брали участь у програмі "Танці з зірками" і навіть танцювали в одній парі. Саме після цього прихильники ведучого почали викривати його в ніжних почуттях до своєї партнерки, а деякі навіть були переконані, що вони давно в стосунках.

Комаров і Кучеренко КП

Як писав OBOZREVATEL, Комаров поділився особистої історією про трагедію, яка сталася в Бразилії в січні 2019 року. В результаті катастрофи поблизу міста Брумадінью (штат Мінас-Жерайс) за офіційними даними загинули 217 осіб, ще близько сотні вважаються зниклими без вести.

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