Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Ми одружимось!" Бузова заявила про заміжжя з Батрутдіновим

4.4т Читати матеріал російською

Російська ведуча і співачка Ольга Бузова заявила, що готова вийти заміж за коміка Тимура Батрутдінова. Так, артистка сказала, що вони пообіцяли один одному одружиться, якщо через п'ять років у них нікого не буде.

Таку заяву Бузова зробила в рамках комедійного шоу "Прожарка".

Тимур Батрутдінов і Ольга Бузова

Тимур Батрутдінов і Ольга Бузова

Скріншот з відео

Новини
"Вибрали війну!" Відомий режисер "наїхав" на Україну після виборів в Раду

"На День народження Тимура, коли йому було 40 років ми пообіцяли один одному, що якщо через п'ять років у нас нікого не буде, то ми одружимося. Напевно Тимур думає, що до 45 він доживе. А тепер нас намагається одружити цілий канал. Ми зніматимемося в шоу, в кінці якого ми повинні будемо одружиться, якщо не знайдемо собі пару", - сказала Бузова.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Скріншот з відео

Обережно! На відео звучить нецензурна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шоумен і актор Тимур Батрутдінов заявляв про свою симпатію до Ольги Бузової. Він пообіцяв одружитися з нею і навіть кинути Comedy Club.

У свою чергу Бузова спростувала чутки про роман з Батрутдіновим, заявивши, що їх відносини мають "дружній" характер.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Тимур Батрутдинов Ольга Бузова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel