"Ми одружимось!" Бузова заявила про заміжжя з Батрутдіновим

Російська ведуча і співачка Ольга Бузова заявила, що готова вийти заміж за коміка Тимура Батрутдінова. Так, артистка сказала, що вони пообіцяли один одному одружиться, якщо через п'ять років у них нікого не буде.

Таку заяву Бузова зробила в рамках комедійного шоу "Прожарка".

Тимур Батрутдінов і Ольга Бузова Скріншот з відео

"На День народження Тимура, коли йому було 40 років ми пообіцяли один одному, що якщо через п'ять років у нас нікого не буде, то ми одружимося. Напевно Тимур думає, що до 45 він доживе. А тепер нас намагається одружити цілий канал. Ми зніматимемося в шоу, в кінці якого ми повинні будемо одружиться, якщо не знайдемо собі пару", - сказала Бузова.

Ольга Бузова Скріншот з відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шоумен і актор Тимур Батрутдінов заявляв про свою симпатію до Ольги Бузової. Він пообіцяв одружитися з нею і навіть кинути Comedy Club.

У свою чергу Бузова спростувала чутки про роман з Батрутдіновим, заявивши, що їх відносини мають "дружній" характер.

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