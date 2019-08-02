"Ми дуже чекаємо": Білик висловилася про примирення України та Росії

Народна артистка України, співачка Ірина Білик сподівається, що Україна та Росія в майбутньому зможуть помиритися.

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю російському виданню "Дни.ру", уточнивши, що президент Володимир Зеленський посприяє цьому.

"Ви ж знаєте, яка зараз у нас ситуація. Але ми всі дуже чекаємо, що вона зміниться, що наші країни зможуть домовитися, що буде такий момент, коли всі артисти виступлять на одному концерті. Дуже багато людей сподіваються на це (що Зеленський помирить народи. – Ред.). Тому й голосують за "Партію Зе". Всі хочуть бачити нових людей у влади й саме з ними пов'язують всі свої надії ", – заявила вона.

Білик сподівається, що Зеленський помирить Україну з Росією

Білик додала, що особисто знайома із Зеленським. Вона не раз працювала з ним в різних програмах, а зараз йому не заздрить.

"Хоча ніколи ніхто й подумати не міг, що артист стане керувати країною. Але я йому не заздрю – уявляєте, яке це навантаження?! Шкодую навіть його в душі, тому що бути президентом – важка робота. Без сім'ї, без вихідних. Будемо йому допомагати. У мене домашні жартома кажуть, що пережила вже п'ять президентів. Але у жодного з них нічого ніколи не просила. Молюся, щоб не довелося цього робити й далі", – додала співачка.

Ірина Білик instagram / bilyk_iryna

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед парламентськими виборами Білик спантеличила користувачів разом із колишнім коханим, Дмитром Коляденком. Як відомо, до Ради тоді зібралося багато українських артистів. Ось і Білик з Коляденком вирішили поміркувати, як називатиметься їхня політична партія.

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