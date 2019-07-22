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Metallica виконала пісню Цоя на концерті в Москві: мережа в захваті

2.9т Читати матеріал російською

Американський рок-гурт Metallica виконав пісню Віктора Цоя "Група крові" під час концерту на московському стадіоні "Лужники" в рамках туру WorldWired.

На відео, знятому фанатами, чутно, що глядачі не очікували такого сюрпризу від музикантів.

Metallica

Metallica

MetallicA.kiev.ua

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"Виріс на піснях Віті. Спасибі, це було дуже круто, мурашки по шкірі", "Металіка, велике дякую!", "Пробрався до сліз! Як же круто!", "Це був самий емоційний і дорогий серцю концерт за все моє життя!", "Видно, що хлопці підготувалися до цього концерту", - пишуть в мережі.

Metallica виконала пісню Цоя на концерті в Москві: мережа в захваті
Metallica виконала пісню Цоя на концерті в Москві: мережа в захваті
Metallica виконала пісню Цоя на концерті в Москві: мережа в захваті
Metallica виконала пісню Цоя на концерті в Москві: мережа в захваті
Metallica виконала пісню Цоя на концерті в Москві: мережа в захваті
Metallica виконала пісню Цоя на концерті в Москві: мережа в захваті

Як раніше писав OBOZREVATEL, 17 липня в Києві відбувся концерт популярного американського гурту 30 Seconds to Mars. Під час виступу лідер колективу Джаред Лето станцював з українським прапором і захопив своїх фанатів.

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Особа
Metallica
Місце
Росія Москва
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