Metallica виконала пісню Цоя на концерті в Москві: мережа в захваті

Американський рок-гурт Metallica виконав пісню Віктора Цоя "Група крові" під час концерту на московському стадіоні "Лужники" в рамках туру WorldWired.

На відео, знятому фанатами, чутно, що глядачі не очікували такого сюрпризу від музикантів.

Metallica MetallicA.kiev.ua

"Виріс на піснях Віті. Спасибі, це було дуже круто, мурашки по шкірі", "Металіка, велике дякую!", "Пробрався до сліз! Як же круто!", "Це був самий емоційний і дорогий серцю концерт за все моє життя!", "Видно, що хлопці підготувалися до цього концерту", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 17 липня в Києві відбувся концерт популярного американського гурту 30 Seconds to Mars. Під час виступу лідер колективу Джаред Лето станцював з українським прапором і захопив своїх фанатів.

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