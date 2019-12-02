"Мені дали сім місяців": у відомої ікони стилю з РФ діагностували смертельну хворобу

Відома російська фешн-ікона і підприємиця Мирослава Дума вперше розповіла про смертельний діагноз.

На своїй сторінці в Instagram Дума опублікувала пост, в якому зізналася, що на початку року у неї виявили страшну хворобу – рідкісне захворювання легень.

"Цього року мені поставили діагноз – рідкісне захворювання легень, і дали 7 місяців, щоб жити. Тоді це було дуже страшно, але, озираючись назад, я розумію, що останні кілька місяців відновлення були, можливо, найщасливішими місяцями в моєму житті", – пише Мирослава.

За словами Думи, після того, як вона дізналася про свій діагноз, вона переглянула погляди на життя:

"Я зрозуміла, як сильно люблю життя, який прекрасний наш світ і як сильно я хочу залишитися тут. З людьми, яких я люблю. Вперше в житті я побачила яскраво-блакитне небо. І красиву зелень дерев. Неначе я раніше жила на інший планеті. Я прокидаюся щасливою тільки тому, що можу провести тут ще один день. Не вимагаючи більшого і не намагаючись бігти швидше".

Мирослава Дума Instagram

Також дівчина написала, що призвело до смертельного діагнозу:

"Роки самокритики і сумнівів, стрес, дієти, фізичний, розумовий і емоційний тиск призвели до того, що моя імунна система зруйнувалася. Я смертельно захворіла. Тепер я розумію, що ці останні місяці були також найбільш творчими місяцями за всі мої 34 роки. Однак успіх для мене сьогодні вимірюється не зовнішніми показниками, а тим, що всередині. Він вимірюється моїм власним здоров'ям і здоров'ям тих, кого я люблю. вимірюється тим, який я вирішила внести вклад у світ".

Мирослава Дума Instagram

За словами Думи, хворобу вдалося діагностувати на ранній стадії.

Мирослава Дума Instagram

Мирослава Дума Instagram

Мирослава Дума Instagram

Мирослава Дума Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зірка фільму "Чародії" Олександра Яковлєва хвора на рак. Артистка бореться із захворюванням вже два роки. За словами Яковлєвої, дізнавшись про смертельний діагноз, вона сильно злякалася.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!