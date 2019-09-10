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10 вересня • оновлено в 22:33
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"Мене розвели і підставили": Гуф і Тіматі виправдалися після ганьби з кліпом

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Російський репер Тіматі видалив кліп на трек "Москва", який набрав рекордну для російського YouTube кількість дизлайків. Він аргументував це тим, що "не хоче продовжувати хвилю негативу".

У свою чергу репер Гуф, вибачився перед шанувальниками і заявив, що його втягнули в проект обманом.

"Мене розвели і підставили": Гуф і Тіматі виправдалися після ганьби з кліпом
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"Я люблю своє місто, і воно зараз для мене в кращій формі за всі 36 років мого життя, за що я безмірно вдячний тим, хто це реалізував - моя повага! Продовжувати чіпляти людей без приводу не хочу, і без мене проблем у кожного вистачає. Мені не потрібен цей срач точно, тому, дорогі друзі: я видалив це відео що б не продовжувати цю хвилю негативу. Цілі образити будь-кого не було", - написав музикант.

Шуму вийшло більш ніж. Вийшов на рекорд. Тільки мети такої не було. Висловити свою особисту думку в досить гострій формі, так в моєму стилі. Розлютити таку кількість людей, це ще треба постаратися. Але зовсім цього хотілося. Я розумію що резонансне думку часто сприймається через призму негативу, як будь-яка не популярне рішення. Тут перебір вийшов. Я люблю своє місто, і він зараз для мене в кращій формі за все 36 років мого життя, за що я безмірно вдячний тим, хто це реалізував - моє повагу !! Продовжувати чіпляти людей без приводу не хочу, і без мене проблем у кожного вистачає. Мені не потрібен цей срач точно, тому, дорогі друзі: Видаляю це відео що б не продовжувати цю хвилю негативу. Цілі образити будь-кого не було.

Публікація від Black Star (@timatiofficial)

"Я в шоці, від того, скільки г*вна на мене вилилося після кліпу з Тіматі. Я дуже шкодую про те, що не стежу за політичною ситуацією в країні. Я не знав, що у нас були вибори мера в Москві. Я вписався в це на повному ентузіазмі. Мені сказали, що треба привітати місто з його днем. я повівся на таку х*йню. я ні копійки з цього не отримав, я вам клянусь. Розвели мене, підставили. Дуже шкода", - заявив Гуф.

Обережно! На відео звучить ненормативна лексика!

Як раніше писав OBOZREVATEL, російські репери відмовилися брати участь в новому фестивалі топового російського пропагандиста Дмитра Кисельова в включеному Криму – Rap Koktebel 2019. Захід залишилося без хедлайнера, а гостей розважали такі артисти, як Гуф і Кравц, а також маловідомі репери.

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Особи
Тіматі Гуф (Guf)
Місце
Росія Москва
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