"Мене прокляли!" Спливла містика в смерті зірки "Кадетства"

Несподіваний відхід із життя російської актриси Ірини Цивіної обговорюють і досі. Так, її адвокат Юлія Вербицька-Ліннік розповіла, що незадовго до смерті артистка побоювалася, що її прокляли.

За словами правозахисниці, зірка була впевнена, що зробила це коханка її померлого чоловіка Олександра Благонравова, повідомляє "Собеседник".

"Ірина Костянтинівна мені заявила: "Я відчуваю, що мене прокляли! Коханка мого чоловіка. Ви не уявляєте, що я знайшла на дачі, в лазні: якийсь коробок, там цвіль, волосся", — розповіла Юлія.

Олександр Головін та Ірина Цивіна в серіалі "Кадетство" Фото: 24smi.org

Також вона додала, що Цивіна отримувала листи з погрозами від коханки Благонравова. Річ у тім, що жінка стала на сторону пасинка актриси від цього шлюбу. Вони з Іриною останні два роки боролася за спадок.

"Невідомо звідки в пошті виявилися повідомлення: "Ти хочеш і дачу, й автомобілі, й баню", "Здохнеш з усім цим", "Не піде проклятий спадок тобі про запас". Відтоді меланхолія стала майже постійною гостею Ірини Костянтинівни. Крім того, тема "прокляття" і "проклятої спадщини" глибоко засіла у неї в голові", — зазначила адвокат.

Адвокат Цивіної Юлія Вербицька-Ліннік Фото: sobesednik.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор Станіслав Садальський розповів, як померла артистка Ірина Цивіна, відома за серіалами "Кадетство" й "Ольга".

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