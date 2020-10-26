Мел Ґібсон підтримав вірмен у Карабаському конфлікті й закликав "великі держави" втрутитися в нього

Знаменитий голлівудський актор і режисер Мел Ґібсон висловився про конфлікт у Нагірному Карабасі й виступив на підтримку вірменського народу.

Зокрема, 64-річний артист заявив, що дуже поважає вірмен, адже вони надзвичайно "стійкі та великодушні". А також зазначив, що сподівається на мирне розв'язання конфлікту загалом. Відповідне відеозвернення Ґібсона було опубліковано RTVI (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Привіт. Це Мел Ґібсон. З глибоким сумом дізнався про недавнє загострення конфлікту у вірменському Арцаху. У мене багато друзів вірмен тут, у Сполучених Штатах Америки, і вони розповідають про свої страждання, про втрату близьких. Я дуже поважаю вірменський народ – дуже стійкий і великодушний. Йому довелося зіткнутися з величезними труднощами. Здібності цих людей, як ви і я знаємо, безмежні... Я молюся за вас в ці важкі часи", – сказав Ґібсон.

Артист також висловив надію, що в ситуацію втрутяться "великі держави".

"Я також молюся, щоб було досягнуто мирне розв'язання. І щоб великі держави втрутилися q визнали ситуацію, що склалася. Я сподіваюся, що ви дійдете миру. Друзі, залишайтеся сильними, продовжуйте робити свою справу, і хай благословить вас Бог", – підсумував Ґібсон.

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