Мейхер про танець з Дімопулос: піддалися емоціям, це був мій перший поцілунок з жінкою

Під час сьомого ефіру шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер і Санта Дімопулос спільно виконали яскравий пасодобль. Учасниці зізналися, що наприкінці виступу піддалися емоціям, тому й поцілувалися.

Екссолістка гурту "ВІА Гра" Мейхер розповіла, що разом зі своєю конкуренткою намагалися вкласти в танець багато вогню та пристрасті, пише пресслужба телеканалу "1+1" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Пасодобль у нас вийшов запальним і пристрасним, ми з Сантою вжилися в ролі настільки, що в фіналі піддалися емоціям, і це був мій перший поцілунок з жінкою", – поділилася Мейхер.

У свою чергу, Дімопулос відзначила, що ставиться до Надії з повагою та захопленням, тому їй було цікаво попрацювати разом з нею над танцем.

"Я вражена тим, наскільки Надія відповідально ставиться до роботи, ми залишалися в залі для репетицій до пізнього вечора. У спілкуванні вона дуже м'яка і приємна, а робота з постановкою і танцем – це як пожежа, крізь яку ми пройшли разом", – додала Дімопулос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами сьомого випуску шоу "Танці з зірками" в зоні ризику опинилися дві пари: Ольга Фреймут та Ілля Падзіна і фаворити шоу Надія Мейхер та Кирило Васюк. У підсумку проєкт не покинула жодна з них. Усі подробиці сьомого випуску шоу читайте за посиланням.