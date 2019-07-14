Знову дружать? Маркл і Міддлтон засвітилися разом

Герцогиню Сассекському Меган Маркл, яка за інформацією таблоїдів абсолютно не ладнає і мало не завжди свариться з Кейт Міддлтон, помітили разом на фіналі Вімблдонського турніру.
По знімках помітно, як герцогині мило спілкуються, сидячи в королівській ложі Royal Box разом з сестрою Кейт Міддлтон Піппою.
Daily Mail повідомляє, що для виходу в світ Кейт Міддлтон вибрала елегантну зелену сукню від Dolce & Gabbana вартістю близько 2700 доларів.
Кейт для виходу в світ обрала сукню Dolce & Gabbana за 2700 доларів
vogue.ua
Кейт і Меган мило розмовляли
Harper's Bazaar
Міддлтон прибула заздалегідь, адже є почесною патронесою Всеанглійського клубу тенісу і крокету. Її запросили на ланч з членами клубу і колишніми чемпіонами Вімблдону.
Чиє вбрання Вам більше до душі?
Harper's Bazaar
Меган Маркл ж була одягнена в спідницю від Hugo Boss і блузу Givenchy.
На Маркл спідниця від Hugo Boss і блуза Givenchy.
vogue.ua
13 липня на кортах Вімблдону відбувся жіночий фінал, в якому зійшлися американка Серена Вільямс (подруга Меган Маркл) і румунка Симона Халеп. В результаті румунка виграла турнір.
Пліткують, що між герцогинями справжня війна
elle.com
Маркл приїхала підтримати подругу Серену Вільямс
elle.com
Кейт і Меган
Harper's Bazaar
Кейт Меган і Піппа
Harper's Bazaar
Кейт Меган і Піппа
Harper's Bazaar
Як повідомляв OBOZREVATEL :
6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі британський престол і отримає титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Пізніше з'явилася інформація, що Маркл і Гаррі збираються покинути Велику Британію через Міддлтон.
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