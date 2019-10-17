Український шоумен Сергій Притула поскандалив з дружиною журналіста Сергія Лещенка Анастасією Топольською.

Дівчина назвала Притулу "медійним муд*ком". Пост з'явився на сторінці дружини Лещенка в Facebook, але є закритим, повідомляє РБК-Україна.

Топольська вирішила захистити дует Анна Марія, який відомий своєю неоднозначною позицією по Криму.

"Я тут встряла в суперечку з Максом Назаровим і мені довелося подивитися фінал відбору на Євробачення 2019. Сергій Притула, який же ви все-таки медійний му*ак. Чисто телевізійний розлучення, тупо провокація і контент для особливо чутливих псевдо патріотів. Ось ці всі загравання з людськими долями на підставі спорідненості і сімейних зв'язків в корені перекручують поняття про сім'ю в цілому. Або ви і правда думаєте, що "я тебе порадив, я тебе і вб’ю" – це формула національного успіху? Супер треш, звичайно", – написала Топольська.

Вона згадала, як журналісти телефонували її сім'ї в Крим, щоб дізнатися подробиці їхніх стосунків і життя.

"Типу я така важлива публічна персона, повинна відразу відзвітувати про життя кожного свого родича і зробити свій вибір "або з вами, або з ними". WTF!" – написала Топольська.

Топольська поскандалила з Притулою

Притула в коментарях до посту зухвало відповів на образу.

"Ще б розуміли різницю між "порадили "і" породили", ціни б вам не було. За компліменту на мою адресу – спасибі, зацінили! Маю честь, коли жінки подібні вам вважають мене муд*ком. А за сестер не переживайте, вони прекрасно виглядали в цьому році на фестивалі "Нова Хвиля" в Сочі. Це в тій же країні, в столиці якої ви регулярно розважали мишебратів у той час, як вони вбивали українців на Донбасі", – написав Притула.

"Зійдемося на те, що бути медійним муд*ком почесніше, ніж дешевою шоубізнесовою колабораціоністкою. Бажаю добра і сімейного затишку!" – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019, дует ANNA MARIA дали скандальне інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, в ході якого заявили, що "війни в Україні немає", а також відмовилися визнавати анексію Криму РФ.

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