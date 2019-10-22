Мати Заворотнюк помітили на кладовищі

Мати хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк Валентину помітили на Данилівському кладовищі Москви.

Про це повідомляє "Телепрограма" з посиланням на джерела. Згідно з даними видання, там знаходиться могила святої Матрони Московської.

"Маму Анастасії Заворотнюк помітили на Данилівському кладовищі, де спочиває свята Матрона. Ймовірно, жінка все ж дослухалася до порад шанувальників таланту зоряної дочки, і пішла просити святу про здоров'я", – припустили в мережі.

Анастасія Заворотнюк МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися фото з лікарні Заворотнюк. Також стали відомі розцінки на лікування в установі.

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