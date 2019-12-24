Мати Лободи зібрала всю велику родину за одним винятком

Мати співачки Світлани Лободи Наталя 22 грудня зібрала всю велику родину - за одним винятком.

Фотографії із зустрічі Наталія Лобода опублікувала в Інстаграм.

"Вчора відбувся наш сімейний корпоратив. Щороку ми збираємося всією нашою великою родиною, щоб привітати один одного, дізнатися новини і просто провести класно час. Адже Новий рік - свято, яке повертає нас в дитинство!" - підписала вона фото.

При цьому на знімках немає Світлани Лободи.

"Де Свєта", - запитують в коментарях. "Працює", - відповідають їй.

Нещодавно Світлана Лобода разом з родиною взяла участь у програмі "Сьогодні ввечері", на російському Першому каналі.

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