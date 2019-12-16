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16 грудня • оновлено в 09:26
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"Мати! Більше для неї ролі немає": Боярський публічно принизив жінок

3.3т
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Російський актор Михайло Боярський жорстко висловився про призначення жінки в сучасному світі.

Так, у передачі "Сегодня вечером" актор заявив, що головний обов'язок жінки — народити і "припасти до свого чоловіка".

"Дружина повинна припасти до свого чоловіка і виховувати дітей разом з ним, віддаючи сім'ї всі свої сили", вважає Боярський.

Михайло Боярський

Михайло Боярський

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Також актор переконаний, що жінка не повинна відкрито пишатися своїм чоловіком:

"Якщо вона погано вихована, то може. "А я дружина такого-то!" це я бачив. І ці профурсетки мені не подобаються. Самими собою треба бути! Вся принадність жінок в скромності, в обожнюванні чоловіка. Нишком любити треба".

Михайло Боярський

Михайло Боярський

РИА Новости

А ось, говорячи про призначення жінки, Боярський різко заявив:

"Мати! Більше для неї ролі немає. Все повинно бути так, як задумано Господом нашим. По-іншому буде перекручення в ту або іншу сторону".

Михайло Боярський з дочкою

Михайло Боярський з дочкою

Сплетник

Крім того, Боярський висловився і з приводу ЕКО:

"Як тільки починаються експерименти з ембріонами, з хімією, з технологіями ... Та пішли вони всі під три чорти. Нічого не вийде. Якщо не можеш завести дитину – не треба. Для чогось це було задумано, щоб людина не мала дітей? "

Михайло Боярський

Михайло Боярський

rg

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Михайло Боярський може страждати через хворобу серця. Актор був помічений в аптеці: він ледве стояв на ногах і у нього тряслися руки.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Михайло Боярський
Місце
Росія
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Он Алекс
Он Алекс
Если не можешь завести ребенка – не надо. Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей?" , а ещё было задумано, чтобы люди болели, зачем лечиться ? Ахаха, исковерканный мозг уже не д’Артаньяна
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Старый маразматик никак не выйдет из своего бессменного образа мушкетёра-ловеласа. Только он забыл в каком году происходили действия этого бесспорно выдающегося творения, но то такэ ...
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