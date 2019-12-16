"Мати! Більше для неї ролі немає": Боярський публічно принизив жінок

Російський актор Михайло Боярський жорстко висловився про призначення жінки в сучасному світі.

Так, у передачі "Сегодня вечером" актор заявив, що головний обов'язок жінки — народити і "припасти до свого чоловіка".

"Дружина повинна припасти до свого чоловіка і виховувати дітей разом з ним, віддаючи сім'ї всі свої сили", — вважає Боярський.

Михайло Боярський Телепрограма

Також актор переконаний, що жінка не повинна відкрито пишатися своїм чоловіком:

"Якщо вона погано вихована, то може. "А я дружина такого-то!" — це я бачив. І ці профурсетки мені не подобаються. Самими собою треба бути! Вся принадність жінок — в скромності, в обожнюванні чоловіка. Нишком любити треба".

Михайло Боярський РИА Новости

А ось, говорячи про призначення жінки, Боярський різко заявив:

"Мати! Більше для неї ролі немає. Все повинно бути так, як задумано Господом нашим. По-іншому буде перекручення в ту або іншу сторону".

Михайло Боярський з дочкою Сплетник

Крім того, Боярський висловився і з приводу ЕКО:

"Як тільки починаються експерименти з ембріонами, з хімією, з технологіями ... Та пішли вони всі під три чорти. Нічого не вийде. Якщо не можеш завести дитину – не треба. Для чогось це було задумано, щоб людина не мала дітей? "

Михайло Боярський rg

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Михайло Боярський може страждати через хворобу серця. Актор був помічений в аптеці: він ледве стояв на ногах і у нього тряслися руки.

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