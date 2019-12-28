"МастерШеф-9": стало відоме ім'я переможця кулінарного шоу

У п'ятницю, 27 грудня, відбувся фінал кулінарного шоу "МастерШеф". Так, переможцем 9 сезону став 26-річний Сергій Денисов.

Разом з ним за звання кращого кулінара країни, а також за грошовий приз (500 тис.грн) та можливість потрапити на навчання в кулінарну школу Le Cordon Bleu, боролися Лілія Сорокіна та Руслан Лучків. Зазначимо, що під час суперфіналу учасники приготували три найкращих страви у своєму житті: закуску, основне та десерт.

Сергій Денисов Фото: instagram/masterchefstb

Руслан Лучків, Лілія Сорокіна і Сергій Денисов Фото: stb.ua

В якості основної страви Сергій приготував вирізку ягняти з пряними овочами, курагою і копченою мамалигою з черешнею. На закуску переможець подав кучмачі: куряче серце та печінку з аґрусом і піною з айрану. На десерт Сергій зробив чурчхелу — але не звичну нам, а в сучасній інтерпретації.

Фінал шоу "МастерШеф" Фото: instagram/masterchefstb

До слова, Сергій родом з Батумі, але вважає Україну своєю батьківщиною. Хлопець працював менеджером в ресторані, був приватним підприємцем, але серце завжди тягнуло до кулінарії. "МастерШеф" для Сергія став справжньою авантюрою. Перед ним був важкий вибір — нова прибуткова справа або ж піти на кастинг і втратити все.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця дев'ятого сезону популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Анастасія Погосова зізналася в особистій трагедвї. Так, вона втратила коханого в автокатастрофі.

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