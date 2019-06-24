Маслякова-молодшого запідозрили у великих махінаціях з КВН: приховане відео

Відомого російського телеведучого, сина засновника КВН в Росії Олександра Маслякова, Олександра Маслякова-молодшого запідозрили в великих грошових махінаціях, пов'язаних з популярною телегрою.

Так, в мережі оприлюднили скандальне відео, на якому Масляков-молодший складає в свою сумку величезні пачки грошей. Ролик був знятий прихованими камерами в кабінеті Олександра, пише Telegram-канал "Компромат Групп" (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Син Маслякова є генеральним директором телекомпанії АМІК і ведучим Прем'єр-ліги КВН. За інформацією каналу, ролик був знятий в розпал відбіркового етапу престижного конкурсу "Галасливий КіВіН-2019", що свідчить про махінації і корупцію. Нібито "клан Маслякова" вимагає від гравців в КВН значні суми за місце в турнірі.

Олександр Масляков і його син Аnews

"Бюджети на участь команд у КВН оплачуються щедрою рукою спонсорів з регіональних бюджетів. Клан Маслякова передає "у спадок" не тільки КВНівський рух, але і схильність до незаконних схем ведення справ", – повідомили інсайдери.

Маслякова-молодшого запідозрили в махінаціях Telegram-канал "Компромат Груп" (скріншот відео)

Також в ЗМІ "визначили" приблизну суму хабара, яку Масляков-молодший і ховав до свого дипломату. Вони вказали, що на столі знаходилося 10 пачок грошей, у кожныйз яких приблизно по 500 тисяч рублів. Отже, загальна сума може становити близько 5 млн рублів.

На відео показано, що паралельно ведучий КВН з кимось розмовляє, але ьобличчя співрозмовника не видно. Прихована камера знімала тільки Маслякова.

Маслякова-молодшого запідозрили в махінаціях Telegram-канал "Компромат Груп" (скріншот відео)

Відзначимо, в середньому за рік чистий прибуток від КВН у сім'ї Маслякова становить приблизно близько 2 млрд рублів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про великі грошові махінації Маслякова-старшого з КВН.

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