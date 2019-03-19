MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), яка в підсумку відмовилася їхати на пісенний конкурс, виступила в Астані (Казахстан) у нічному клубі ZAZA.

Так, фотозвіт події вона показала на своїй сторінці в Instagram. На опублікованих знімках MARUV і її підтанцьовка постали у досить відвертому вбранні, чим завели публіку.

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Зазначимо, що свій стиль виступів артистка називає "інтелігентною провокацією".

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL:

MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі після перемоги в Національному відборі.

Артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

У НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Є ймовірність, що країна пропустить Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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