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MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

3.1тЧитати матеріал російською

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), яка в підсумку відмовилася їхати на пісенний конкурс, виступила в Астані (Казахстан) у нічному клубі ZAZA.

Так, фотозвіт події вона показала на своїй сторінці в Instagram. На опублікованих знімках MARUV і її підтанцьовка постали у досить відвертому вбранні, чим завели публіку.

MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

Фото: instagram/maruvofficial

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Зазначимо, що свій стиль виступів артистка називає "інтелігентною провокацією".

MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV завела публіку в Казахстані відвертим вбранням: пікантні фото

Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі після перемоги в Національному відборі.

  • Артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

  • У НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

  • Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Є ймовірність, що країна пропустить Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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MARUV
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Попович Олег
Попович Олег
Шлюшка она и в Африке шлюшка.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Ну конечно, в клубе Казахстана для сотни подвыпивших людей выступить куда полезнее чем защищать свою страну на всеевропейском песенном конкурсе!!!!
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