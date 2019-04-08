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"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу

1.6тЧитати матеріал російською

У неділю, 7 квітня, відбувся перший прямий ефір шоу "Голос країни-9". Учасниця команди Потапа, рок-виконавиця і мати двох дітей Вікторія Ягич вразила глядачів своїм виконанням пісні скандальної співачки MARUV.

Ягич вийшла на сцену в боді й виконала рок-версію хіта Drunk Groove. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу

Скріншот з відео

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"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу

Скріншот з відео

"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу

Скріншот з відео

"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу

Скріншот з відео

"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу

Скріншот з відео

"Пішла спека нарешті", "На подив, класно вийшло, запалила! Без її цих хрипів надривних, відмінно", "Поки найбільш запальний виступ", "Яка ще Maruv!? Коли почався приспів, це просто вибух! Ягич вогонь", "Вперше в житті чую і бачу, що оригінал нервово курить збоку. Круто", "Maruv вже плаче, побачивши таке", — пишуть у мережі.

"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу
"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу
"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу
"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу
"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу
"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу
"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу
"Maruv вже плаче": зухвалий виступ на "Голосі країни" підірвав мережу

Як раніше писав OBOZREVATEL, названі імена учасників шоу "Голос країни-9", які в результаті глядацького голосування і вибору тренерів пройшли у півфінал.

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