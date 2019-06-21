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MARUV відтанцює в Москві на розігріві у популярної співачки

1.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка MARUV, яка всупереч напруженій ситуації в Україні виступає в Росії, відтанцює на розігріві в американської поп-діви Крістіни Агілери в Москві.

Про це свідчить офіційна заява концертного організатора SAV Entertainment на сторінці в Facebook.

"Оголошуємо співачку, яку Крістіна Агілера вибрала для відкриття свого концерту 23 липня! Це MARUV, номінантка на конкурс Євробачення і одна з найзатребуваних зірок вітчизняної поп-музики", – йдеться в заяві.

Афіша про концерт Крістіни Агілери

Афіша про концерт Крістіни Агілери

SAV Entertainment

Організатори додали, що альбом MARUV "BLACKWATER", який був представлений у вересні 2018 року, став у Росії тричі платиновим.

"А хіти Drunk Groove і Focus On Me, що принесли їй популярність по всьому світу, підкорили найвищі позиції в чартах СНД, а також Польщі, Мексики та Франції", – похвалили в РФ артистку.

Анна Корсун

Анна Корсун

Instagram@maruvofficial

MARUV

MARUV

Instagram @ maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, MARUV ніколи не заперечувала, що заробляє на виступах у Росії. На цьому грунті навіть розгорівся скандал у мережі, коли вона стала переможницею Нацвідбору на Євробачення-2019 в Україні, куди вона згодом не поїхала.

Після цього вона відтанцювала на ювілеї у російського продюсера Йосипа Пригожина. Пізніше вона вирушила в Москву для участі в премії МузТВ-2019, де вона була представлена, як одна з номінанток. Перемогу зірка не отримала, але російську публіку розважила, після чого зустрілася із забороненою в Україні Катериною Варнавою. В результаті співачку розкритикували, що вона їздить до країни-агресора, поки гинуть українці.

Після цього MARUV на питання українського журналіста про приналежність Криму сказала "бувайте", що в Росії викликало ажіотаж.

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Особи
MARUVКрістіна Агілера
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесконцерт
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леня зе
леня зе
да и если бы Кристина Агилера приехала в куiv... .
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леня зе
леня зе
выход укропоцриотов.-время обливать грязью
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Нормальные патриоты - пляшут на майдане. И разогреваются от пылающих покрышек
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