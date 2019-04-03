MARUV станцювала для Пригожина на ювілеї

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), яка в підсумку відмовилася представляти Україну, відтанцювала на ювілеї російського продюсера Йосипа Пригожина.
Відповідне відео опублікувала в своєму Instagram-акаунті його дружина Валерія (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
На 50-річчі продюсера прийшло багато зірок російського шоубізу, серед яких опинилася і українка Корсун, якій довелося підтримувати танцювальний "градус". MARUV вийшла на сцену в рожевому перуці, окулярах і зеленому піджаку.
На ювілеї Пригожина співачка виконала один з хітів Drunk Groove. На заході були присутні близько 500 гостей, серед яких були Наташа Корольова, Валерій Сюткін, Яна Рудковська, Максим Галкін, Алсу, Лариса Доліна та інші.
Мой дорогой друг, Йося @prigozhin_iosif , с первым серьёзным юбилеем ! В 50 жизнь только начинается ) ,тем более у такого парня как ты ! Очень ценю нашу многолетнюю дружбу и в разведку с кем с кем , а с тобой готова 💪🏻❤️ Happy birthday my dear friend, be happy ! #50prigozhin
Як повідомляв OBOZREVATEL, Пригожин публічно підтримав MARUV, коли навколо неї розгорівся скандал через виступи в Росії. Він зазначив, що в Україні молодим артистам "не дають жити і дихати", а MARUV просто "змусили" відмовитися від конкурсу шляхом тиску.
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