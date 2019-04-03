MARUV станцювала для Пригожина на ювілеї

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2019 MARUV (Анна Корсун), яка в підсумку відмовилася представляти Україну, відтанцювала на ювілеї російського продюсера Йосипа Пригожина.

Відповідне відео опублікувала в своєму Instagram-акаунті його дружина Валерія (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

На 50-річчі продюсера прийшло багато зірок російського шоубізу, серед яких опинилася і українка Корсун, якій довелося підтримувати танцювальний "градус". MARUV вийшла на сцену в рожевому перуці, окулярах і зеленому піджаку.

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На ювілеї Пригожина співачка виконала один з хітів Drunk Groove. На заході були присутні близько 500 гостей, серед яких були Наташа Корольова, Валерій Сюткін, Яна Рудковська, Максим Галкін, Алсу, Лариса Доліна та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пригожин публічно підтримав MARUV, коли навколо неї розгорівся скандал через виступи в Росії. Він зазначив, що в Україні молодим артистам "не дають жити і дихати", а MARUV просто "змусили" відмовитися від конкурсу шляхом тиску.

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