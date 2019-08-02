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MARUV показала лесбійське кохання в провокаційному кліпі

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Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун), 1 серпня представила новий провокаційний кліп на пісню "Между нами".

Відповідне відео в азіатському стилі було опубліковано на офіційному YouTube-каналі артистки (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Традиційно, в кліпі можна спостерігати багато латексу і відвертих сцен з натяком на лесбійське кохання. MARUV постала з ірокезом і великим віялом, а підтанцьовка з її колективу демонструвала фрукти в різних місцях на тілі. Користувачі звернули увагу, що свою коронну фразу "BANG!" артистка замінила на "Мяу!". Пісня виконувалася російською мовою.

MARUV на столі в кліпі "Между нами"

MARUV на столі в кліпі "Между нами"

скріншот

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Що примітно, багато хто звинуватив співачку в плалігаіте, помітивши, що подібні елементи використовувалися в кліпі NIKITA "Искусаю", де героїні також показують авокадо в інтимному місці й стіл з фруктами. Також багато хто звернув увагу, що є зовнішня схожість з роботою Netta (Нетти Барзілай) – TOY (обидва відео представлено нижче).

MARUV "Між нами" - фрукти

MARUV "Між нами" - фрукти

скріншот

Всього за кілька годин ролик MARUV набрав майже 90 тисяч переглядів у відеохостингу. Шанувальники залишилися різної думки.

"Японці в шоці будуть, в чоботях по столу скачуть", "Стала як вся російська попса. Від Maruv тут нуль", "Слова як і раніше не несуть ні сенсу, ні цінності, а ось хореографію повністю замінили простим еротизмом", "Не сподобалося", "Це все що завгодно, але це не пісня", – написали в мережі.

MARUV показала лесбійське кохання в провокаційному кліпі
MARUV показала лесбійське кохання в провокаційному кліпі
MARUV показала лесбійське кохання в провокаційному кліпі
MARUV показала лесбійське кохання в провокаційному кліпі
MARUV показала лесбійське кохання в провокаційному кліпі
MARUV показала лесбійське кохання в провокаційному кліпі
MARUV показала лесбійське кохання в провокаційному кліпі
MARUV показала лесбійське кохання в провокаційному кліпі

MARUV – "Между нами"

Для порівняння: NIKITA – "Искусаю"

Netta – TOY

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.

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Особа
MARUV
Місце
Україна
Теги
кліп музика шоу-бизнес
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
У нее постоянная течка.идет ломка на секс.почве.а так прикольно в сетях и шляпке ползать на арене.
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