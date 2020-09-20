Мартіну виповнилося 72: що відомо про автора "Гри престолів"

Американському письменнику Джорджу Мартіну, який створив культову сагу "Пісня Льоду й Полум'я", виповнилося 72 роки. Саме його книги лягли в основу відомого серіалу "Гра престолів".

На честь дня народження Мартіна OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про популярного творця і сценариста.

Джордж Мартін народився 20 вересня 1948 року в провінційному містечку Бейонн у штаті Нью-Джерсі в багатодітній небагатій родині простого портового вантажника.

Мартін не раз зізнавався, що вперше познайомився з творами західної класичної літератури завдяки коміксам виробництва компанії Marvel Comics. Натхненний супергероями, майбутній сценарист отримав свою першу нагороду – премію Alley Awards за розповідь "Powerman vs. The Blue Barrier" 1965 року.

У школі Мартін складав розповіді про монстрів і продавав за безцінь своїм товаришам і друзям. Так, за звичайну розповідь юнак отримував 1 цент, а за найцікавіші – за 5. На виручені гроші він купував свою улюблену шоколадку Milky Way.

Мартін здобув журналістську освіту, однак після закінчення університету став викладачем англійської мови в Університеті Кларка.

У 1980-х Джон переїхав до Голлівуду, де писав сценарії, а також працював редактором і продюсером.

Уперше Мартін задумався про літературну кар'єру після прочитання книги Толкіна "Володар кілець".

1971 року опублікували перше оповідання Марина "The Hero" ("Герой") в журналі Galaxy Science Fiction.

Справжню популярність письменникові приносить цикл романів "Пісня Льоду і Полум'я". Серія стала настільки популярною, що була переведена 45 мовами світу і продано більше ніж 70 мільйонів примірників. Спочатку серія книг задумувалася Мартіном як трилогія.

Джордж Мартін – філантроп. Письменникові не подобається зайва увага фанатів.

"Я став знаменитий і просто так прогулятися вже не можу. А ще ці "можна я зроблю з вами селфі"! Клянуся: якби в моїй владі було спалити всі телефони з камерами, я зробив би це не замислюючись", – розповідав письменник.

Американський сценарист ненавидить фан-літературу. Поки шанувальники "Гри Престолів" придумують власні історії про героїв саги, Мартін ніяк не реагує на них і навіть не читає. На питання, чи дозволив би він фанатам писати продовження його історій, Мартін відповів:

"Ні за що, поки я живий, але, звичайно, я не завжди буду жити, як каже Валар Моргуліс – усі люди смертні. І я не думаю, що якщо моя дружина переживе мене, то дозволить це зробити тим, хто фактично не знав письменника і не піклується про його побажання. Це просто дійна корова для них. Так само, на мою думку, викликає огиду Скарлетт, продовження роману "Віднесені вітром".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шанувальники Джорджа Мартіна жадають позбавити його волі.