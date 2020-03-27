Маркл і Гаррі раптом втекли з Канади: що трапилося

Герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі разом з 10-місячним сином Арчі переїхали з Канади до Лос-Анджелесу.
Про це пише видання The Sun.
Меган Маркл і принц Гаррі
Getty
Так, повідомляється, що Меган і Гаррі прийняли рішення про переїзд незадовго до того, як Америка й Канада тимчасово закрили кордони через пандемію коронавірусу.
"Цей переїзд планувався деякий час. Вони зрозуміли, що Канада не підходить їм з різних причин і вони хочуть влаштуватися в районі Лос-Анджелеса", – говорить інсайдер.
Принц Гаррі і Меган Маркл
Getty
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл вирішила не чекати офіційного виходу з королівської сім'ї, який повинен відбутися тільки 31 березня, і достроково позбулася королівського статусу.
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