Маркл і Гаррі раптом втекли з Канади: що трапилося

Герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі разом з 10-місячним сином Арчі переїхали з Канади до Лос-Анджелесу.

Про це пише видання The Sun.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Так, повідомляється, що Меган і Гаррі прийняли рішення про переїзд незадовго до того, як Америка й Канада тимчасово закрили кордони через пандемію коронавірусу.

"Цей переїзд планувався деякий час. Вони зрозуміли, що Канада не підходить їм з різних причин і вони хочуть влаштуватися в районі Лос-Анджелеса", – говорить інсайдер.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл вирішила не чекати офіційного виходу з королівської сім'ї, який повинен відбутися тільки 31 березня, і достроково позбулася королівського статусу.

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